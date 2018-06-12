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مصرع 47 حوثيا وتدمير منصة صواريخ للجماعات بالحديدة

مصرع 47 حوثيا وتدمير منصة صواريخ للجماعات بالحديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 47 عنصرا من الجماعات الحوثية مصرعهم اليوم الثلاثاء، في غرافات جوية مركزة للتحالف العربي على مواقع تابعة للحوثيين في منطقة الحديدة.

وقد طالت الغارات الجوية كذلك قاعدة صواريخ تابعة للجماعات الحوثية، والتي تستخدمها في قصف المناطق السكنية غربي اليمن، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية.

وقالت الوكالة: "إن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية وبمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية قصفت قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة لجماعات الحوثي في أطراف مديرية الجراحي بالساحل الغربي".

وأشارت إلى أن الجماعات كانت تستخدم هذه القاعدة في قصف الأحياء السكنية المأهولة بالسكان.

كما أسفرت الضربات الجوية للتحالف عن تدمير تحصينات المتمردين بجبهة الحديدة، في ضربات موجعة ودقيقة كبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

واستهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات وآليات عسكرية دفعت بها جماعات الحوثي بجبهة الحديدة، ودمرت مواقع وتجمعات لمسلحي الحوثي في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، ما أسفر عن مصرع 47 عنصرا من الجماعات وعشرات الجرحى في صفوفها.

وأسفرت الغارات المركزة لمقاتلات التحالف عن تكبد جماعات الحوثي خسائر بشرية و ميدانية وتشتيت صفوفها، وسط فرار عناصرها من مواقعهم في جبهات القتال تاركين خلفهم قتلاهم وعتادهم وأسلحتهم.

ونجحت قوات المقاومة اليمنية في تأمين الخط الساحلي الممتد من الخوخة وصولا إلى مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، مع استمرار عمليات تطهير المناطق الشرقية المحاذية للشريط الساحلي من عناصر جماعات الحوثي في إطار الاستعدادات المكثفة لتحرير مدينة الحديدة.

وتشهد صفوف جماعات الحوثي تراجعا ميدانيا كبيرا في مختلف الجبهات بالتزامن مع تقدم القوات الكبير تجاه الحديدة، لتطهيرها من مسلحي الحوثي، والذي باتت نهايته تقترب كثيرا مع توسع رقعة سيطرة الشرعية لتتلقى بذلك عناصر الجماعات ضربات موجعة في جبهات الساحل الغربي وخسائر بشرية و ميدانية كبيرة.

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