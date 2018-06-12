القواسمي: إسرائيل تسعى لضرب العلاقة الفلسطينية مع الشعوب العربية

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة فتح على عمق العلاقة الأخوية والعضوية بين الشعب الفلسطيني والشعوب العربية قاطبة دون استثناء، وأن محاولات إسرائيل لضرب تلك العلاقة لن تجد لها طريق للتطبيقوقال المتحدث الرسمي لحركة فتح أسامه القواسمي إن محاولات إسرائيل استخدام تصريحات لشخصيات عربية وإعادة قولبتها لتخدم مصالح وأهداف إسرائيلية، او محاولة اظهار بعض التغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي لبعض الشخصيات العربية وتضخيمها واعادة تكثيف نشرها، وكأنهاتعبر عن رأي الشارع العربي، ما هي إلا محاولات بالية لن تنجح بالمطلقوأكد القواسمي أن المطلوب فلسطينيا عدم الرد نهائيا على بعض مهاترات القلة القليلة ، ومعرفة أن الردود لا تخدام إلا ألاهداف الاسرائيلية، وأن المطلوب عربيا أيضا عدم إعطاء إسرائيل فرصة استغلال أي تصريح يمكن أن يساعدها في مخططلتها، مذكرا أن الإسرائيليين يحلمون برؤية كافة الدول العربية محطنة ومدمرة ومتقاتلة ومتناحرة.