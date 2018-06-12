مصلحة السجون الإسرائيلية تمنع الأسرى من متابعة مونديال كأس العالم

رام الله - دنيا الوطن

قال مركز حنظلة للأسرى والمحررين، إن إدارة مصلحة السجون أبلغت الأسرى بمنعها عرض مباريات المونديال الكروي العالمي "كأس العالم" ومنع الأسرى من متابعتها.







وأكد المركز، أنه ينظر لهذا القرار بعين الخطورة كونه يمثل حلقة جديدة من حلقات القهر والحرمان للأسرى الابطال في سجون الاحتلال ضمن السياسة الممنهجة لإدارة مصلحة السجون في سحب كل منجزات الحركة الأسيرة والامتيازات التي سبق أن انتزعها الأسرى بتضيحاتهم ونضالهم.



وأوضح المركز، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن حالة من الغضب والاستياء تسود صفوف الأسرى نتيجة هذا القرار الذين يرون فيه ضرباً بعرض الحائط لكل مطالب الأسرى واحتياجاتهم واتصالهم بالعالم الخارجي، علماً أن مونديال كأس العالم هو مناسبة رياضية عالمية تحل كل أربع سنوات ويتابعها كل المهتمون بالرياضة في كافة أنحاء العالم، فيما يُحرم الأسرى الفلسطينيين وبقرار تصعيدي من ادارة مصلحة السجون من متابعته.وطالب حنظلة كافة المؤسسات الحقوقية والرياضية وفي المقدمة منهم الاتحاد العالمي لكرة القدم واللجان الأولمبية بضرورة الضغط على إسرائيل من أجل التراجع عن هذا القرار الظالم، إضافة لأهمية فضح هذه الممارسات لكشف الوجه الإجرامي الحقيقي للاحتلال.