الشرطة تحقق مع نتنياهو في قضية فساد شركة اتصالات

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام اسرائيلية أن الشرطة تحقق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية فساد شركة اتصالات.وبث الموقع الإلكتروني لصحيفة (يديعوت أحرونوت) صورا تظهر وصول محققي الشرطة إلى منزل رئيس الوزراء في القدس، فيما رفض متحدث باسم الشرطة التعليق على التقارير.وتدور التحقيقات حول منح امتيازات بقيمة مئات الملايين من الدولارات لشركة الاتصالات الإسرائيلية العملاقة (بيزك) في مقابل تغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو في (واللا) التابعة لبيزك، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وطالت التحقيقات، التي تسميها الشرطة "القضية 4000"، نير حيفتس مستشار عائلة نتنياهو السابق لشؤون الإعلام وشلومو فيلبر المدير العام السابق لوزارة الاتصالات، وقد وقعا اتفاقين ليكونا شاهدين للحق العام وأن يساعدا الشرطة في التحقيق.وينفي نتنياهو، الذي لا يزال يتمتع بشعبية قوية، كافة الاتهامات. وكان جرى التحقيق معه للمرة الأولى في القضية في أيار/مايو الماضي.وجاء التحقيق في قضية شركة الاتصالات بعدما أوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه لائحة اتهام رسمية لرئيس الوزراء على صلة باتهامات بالحصول على رشى وغيرها من الاتهامات في قضيتين منفصلتين.إلا أن المدعي العام هو من يتخذ القرار النهائي بشأن توجيه اتهامات رسمية لنتنياهو من عدمه، وهو الأمر الذي يمكن أن يستغرق شهورا.وتنسب القضية الأولى لنتنياهو تهمة تلقي هدايا ثمينة مقابل امتيازات، وهي القضية المعروفة بـ "القضية 1000".ويواجه نتنياهو اتهامات أخرى في قضية معروفة بـ"القضية 2000" وتتعلق باتصالات تمت بين نتنياهو وناشر صحيفة للتأثير على سوق الإعلامويؤكد نتنياهو أن كافة اتهامات الفساد الموجهة له لا أساس لها وأن "الشعب يدرك أن هناك حملة إعلامية واضحة" للإطاحة بحكومته.