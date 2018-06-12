الأعرج والقنصل البلجيكي يبحثان آليات دعم تنفيذ مشاريع تنموية بالمناطق (ج)

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع القنصل البلجيكي العام في القدس دانيالي هافن، آليات استمرار دعم تنفيذ وإقامة مشاريع تنموية تطويرية في المناطق المسماة ج.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الثلاثاء، بحضور مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات توفيق البديري، وطواقم من القنصلية، والتعاون البلجيكي، والوزارة.ودعا الأعرج الحكومة البلجيكية للضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي بضرورة السماح للفلسطينيين باستغلال الثروات والموارد الطبيعية في المناطق المسماة "ج"، بالإضافة إلى التصدي لقرارات الاحتلال المتعلقة باخطارات الهدم للمشاريع التي تنفذ في هذه المناطق.وشدد الأعرج على أهمية أن تتضافر كافة جهود المؤسسات والجهات الدولية الشريكة والمانحة على دعم سياسة الحكومة الفلسطينية والتي تولي أهمية بالغة للعمل في المناطق المسماة ج، ومحافظة القدس، وقطاع غزة، إلى جانب دعم صمود المواطن الفلسطيني في كافة مناطق تواجده وتثبيته في أرضه.وأشار الأعرج إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، والانجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية من خلال البرامج التي نفذت بالشراكة بين الوزارة والصندوق والتعاون البلجيكي وخاصة مشروع إحياء المدن التاريخية وغيرها.وثمن الأعرج الدعم البلجيكي المقدم لقطاع الحكم المحلي والذي أسهم وبشكل كبير في مساعدة الوزارة في ظل مساعيها لفرض الحقائق على أرض الواقع من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع التطويرية والتي تهدف بالأساس لتوفير احتياجات السكان الأساسية والإرتقاء بمستواها.بدورها، أكدت هافن استمرار الدعم البلجيكي لقطاع الحكم المحلي، ودعم الجهود الرامية للتسهيل على المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.