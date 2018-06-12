ماذا قال وزير المالية الاسرائيلي عن الطائرات الورقية الحارقة؟

رام الله - دنيا الوطنقال موشيه كحلون وزير المالية الإسرائيلي، في تعقيبه على الطائرات الورقية التي تطلق من قطاع غزة: "سيجد الجيش الحل للواقع الجديد الذي وجد سكان غلاف غزة أنفسهم فيه"، بحسب ما جاء على القناة 14 الإسرائيلية.وأضاف: "إذا لم يكن الجيش مؤهلا لحل هذه المشكلة، فسنكون في وضع مختلف تماما، فالحكومة لا تحقق أي تقدم في الامر، ونرى الطائرات الورقية على أنها إرهاب بكل الطرق".