ماذا قال وزير المالية الاسرائيلي عن الطائرات الورقية الحارقة؟
رام الله - دنيا الوطن
قال موشيه كحلون وزير المالية الإسرائيلي، في تعقيبه على الطائرات الورقية التي تطلق من قطاع غزة: "سيجد الجيش الحل للواقع الجديد الذي وجد سكان غلاف غزة أنفسهم فيه"، بحسب ما جاء على القناة 14 الإسرائيلية.
وأضاف: "إذا لم يكن الجيش مؤهلا لحل هذه المشكلة، فسنكون في وضع مختلف تماما، فالحكومة لا تحقق أي تقدم في الامر، ونرى الطائرات الورقية على أنها إرهاب بكل الطرق".
قال موشيه كحلون وزير المالية الإسرائيلي، في تعقيبه على الطائرات الورقية التي تطلق من قطاع غزة: "سيجد الجيش الحل للواقع الجديد الذي وجد سكان غلاف غزة أنفسهم فيه"، بحسب ما جاء على القناة 14 الإسرائيلية.
وأضاف: "إذا لم يكن الجيش مؤهلا لحل هذه المشكلة، فسنكون في وضع مختلف تماما، فالحكومة لا تحقق أي تقدم في الامر، ونرى الطائرات الورقية على أنها إرهاب بكل الطرق".
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