شؤون فلسطينية

بسبب البالونات الحارقة.. إسرائيل تخفض كمية غاز الهيليوم الداخل لغزة

بسبب البالونات الحارقة.. إسرائيل تخفض كمية غاز الهيليوم الداخل لغزة
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (عكا أون لاين)، إن منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية، الجنرال كميل أبو ركن، أصدر أمراً بتقليص دخول غاز الهيليوم إلى قطاع غزة، وذلك بإيعاز مسبق من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان.

وأوضح أبوركن، وفق الموقع، أن الحديث يدور عن غاز نقوم بإدخاله إلى غزة من أجل استخدامه للأغراض الطبية في مستشفيات القطاع، إلا أنه قد تم استغلاله في إطلاق البالونات الطائرة الحارقة إلى المناطق الإسرائيلية، وفق زعمه.

وفي إطار ذلك، أكد المنسق بأنه إذا ما استمرت الجهات الفلسطينية في قطاع غزة من استغلال هذا الغاز لإطلاق البالونات الحارقة على اسرائيل، فإن الأخيرة ستمنع إدخال هذا الغاز بشكل نهائي إلى غزة، والذي سيتحمل مسؤولية ذلك هي حركة حماس في غزة.

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