(ممر النكبة).. اسم شارع بفرنسا احتجاجاً على "استقلال إسرائيل"

قالت القناة الإسرائيلية (20)، إن بلدية بيزون الفرنسية أطلقت اسم "ممر النكبة" على أحد شوارعها الملاصقة لمبنى البلدية، وذلك ضمن فعاليات المدينة لإحياء الذكرى السبعين لنكبة فلسطين.





جاء ذلك، بحضور سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي وعدد من كوادر السفارة، بالإضافة لرئيس بلدية المدينة دومينيك لوسبار، وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الناشطين في جمعيات التضامن مع الشعب الفلسطيني وحشد من اهالي المدينة.

رام الله - دنيا الوطنوحملت لوحة وضعت على مدخل الشارع العبارة التالية باللغتين الفرنسية والعربية: "ممر النكبة: في ذكرى طرد 800000 فلسطيني وتدمير 532 قرية في عام 1948 من طرف مجرم الحرب دافيد بن غوريون لإنشاء دولة إسرائيل".وألقى السفير الهرفي بالمناسبة كلمة شكر في مستهلها رئيس وأعضاء بلدية مدينة بيزون وسكانها الذين أعربوا دائما عن وقوفهم بجانب الحق الفلسطيني، مؤكداً أن هذا التضامن الذي يشحذ من عزيمة أبناء الشعب الفلسطيني ويزيدهم اصراراً على التمسك بحقوقهم الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.بدوره، أعرب رئيس بلدية بيزون، دومينيك لوسبار، عن تمسكه وتمسك المجلس البلدي بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى تحقيق أمانيه المشروعة، وأولها حقه في العودة إلى دياره التي اقتلع منها ظلماً.وقام السفير الهرفي بتقديم هدية تذكارية لرئيس البلدية، كما قلد رئيس جمعية بيزون- بني زيد الغربية، السيد كريستيان، وسام إعلان الاستقلال الفلسطيني تقديرا لجهوده الجبارة في تمتين اواصر الصداقة والتعاون بين مدينة بيزون وقرية بني زيد الغربية بشكل خاص، وبين فرنسا وفلسطين بشكل عام.يذكر أن مدينة بيزون انضمت الى قائمة المدن الفرنسية التي اتخذت مجالسها البلدية قرارات تطالب الحكومة الفرنسية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث جاء قرار مدينة بيزون هذا إثر اعلان الرئيس الأميركي ترمب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.