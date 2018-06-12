بينيت: الضفة الغربية ستصبح جزءاً من "دولة إسرائيل" قريباً

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس حزب (البيت اليهودي)، وزير التربية والتعليم في الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، إن الضفة الغربية وجميع المستوطنات فيها ستصبح قريباً جزءاً من "دولة إسرائيل".





جاء ذلك، وفق ما أورد موقع (0404) الإسرائلي، تعقيباً على قيام شرطة الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، بإخلاء 15 منزلاً في مستوطنة "نتيف هافوت" المقامة على تلة تعود لمواطنين فلسطينيين في بلدة الخضر غربي بيت لحم.





ويأتي إخلاء مستوطنة (نتيف هافوت) في أعقاب قرار المحكمة العليا رداً على التماس تقدم به أصحاب الأراضي الفلسطينيين ، بعد 18 عاماً من إقامة البؤرة الاستيطانية في المكان.





ونص قرار المحكمة الذي صدر في أيلول/سبتمبر 2016، على أن المنازل في المستوطنة بنيت من دون التصاريح اللازمة على قطع أرض لا تُعتبر "أرض دولة".

وأكد بينيت، على مصادقة الحكومة الإسرائيلية، على إقامة حي استيطاني في مكان البؤرة، مضيفاً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد بتحقيق ذلك، وأنه سيتم بناء حي ضخم على هذا التل.