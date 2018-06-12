التربية: نتائج الثانوية العامة لن تكون قبل بداية الشهر المقبل

تقدّمت وزارة التربية والتعليم العالي بالتهنئة لكافة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والأسرة التربوية قاطبةً بمناسبة انتهاء الدورة الأولى من امتحان الثانوية العامة (الإنجاز) لهذا العام، معتبرةً أن نجاح الامتحان في مراحله كلّها ما كان ليتحقق لولا الالتزام الكبير الذي أبداه العاملون في الامتحان.





وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الامتحان سار بانتظام في مدارسها بالضفة الغربية وقطاع غزة وخارج الوطن، بعد أن وفرّت الوزارة الإمكانيات التي من شأنها إخراج الامتحان بصورة تتقاطع وما تنشده دوماً من انتصار دائم للمهنية، مشيدةً بتكامل جهود الجميع التي عززّت نجاح عقد الامتحانات بصورة سلسة.





وشكرت الوزارة كلّ من كان له دور في إنجاح الامتحان، بدءاً بمؤسستيْ الرئاسة والحكومة اللتين تابعتا الامتحان عن كثب، مقدرّة جهود الأجهزة الأمنية وتحديداً الشرطة والبلديات والهيئات المحلية، ومجالس أولياء الأمور خاصّة في القدس الشريف، وكل المؤسسات التي تعاونت لصالح تسهيل عقد الامتحان، مثمنّة جهود كوادر الإدارة العامة للامتحانات في الضفة وقطاع غزة التي عملت على مدار الساعة لمتابعة أدق التفاصيل، ودور الإدارات العامة الأخرى ومديريات التربية والتعليم العالي.





ونوهّت الوزارة عبر لجنة الامتحانات العامة في ختام اجتماعها الذي عقدته اليوم، الثلاثاء، برئاسة الوزير د. صبري صيدم– بالاشتراك بين الضفة وغزة - لأهمية اعتماد ما يصدر عن الوزارة من بيانات رسمية بخصوص موعد إعلان النتائج درءاً للإرباك الذي يرافق المشهد عادة كل عام؛ نتيجة نشر أخبار غير دقيقة عن الموعد.





وأشارت الوزارة، إلى أن لجنة الامتحانات العامة ستعقد اجتماعها القادم بتاريخ 1 تموز/يوليو لتحديد موعد وإجراءات نشر النتائج وعليه لن يكون هناك أي إعلان للنتائج قبل هذا التاريخ.





وأشارت اللجنة إلى أنها تقدّر عالياً التغذية الراجعة الإيجابية التي وصلتها حيال خطواتها التي استهدفت التقليل من قلق الامتحان؛ عبر إلغاء الزيارات التفقدية ما كان له انعكاساته الإيجابية على صعيد التقليل من وطأة الهالة التي ترافق جلسات الامتحان كل عام.

رام الله - دنيا الوطن