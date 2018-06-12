ليبرمان لأهالي غزة: اطردوا حماس لتحصلوا على المساعدات الإنسانية

رام الله - دنيا الوطن

وجه وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، رسالةً إلى سكان قطاع غزة قائلاً: "يمكنكم الحصول على المساعدات الإنسانية ولكن بشرط أن تطردوا حركة حماس".



وأضاف ليبرمان، خلال جولة له على حدود القطاع، وفق ما أورد موقع (ريشت كان) الإسرائيلي: "أريد أن أنقل رسالة إلى (جيراننا) في قطاع غزة، لقد أصبح سكان غزة رهائن لحكم حماس"، حسب تعبيره.



وتابع: "يمكنكم بناء مستقبل أفضل بكثير لأطفالكم ويمكنكم الحصول على جميع المساعدات الإنسانية والاقتصادية والمدنية، لكن أولاً اطردوا حركة حماس"، على حد تعبيره.