شؤون فلسطينية

فيديو: رام الله تنتفض مجدداً وتطالب برفع الإجراءات عن غزة

فيديو: رام الله تنتفض مجدداً وتطالب برفع الإجراءات عن غزة
صورة من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر العشرات من الفلسطينيين، الثلاثاء، وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية للمطالبة بإلغاء الإجراءات المتخذة في قطاع غزة، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

ووجّه المتظاهرون، نداءات للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بضرورة رفع الإجراءات عن غزة.

وطالب المتظاهرون بضرورة العمل على إنهاء الإجراءات عن قطاع غزة وصرف رواتب الموظفين كاملة، داعين للمشاركة في الاعتصام الذي سيتم تنظيمه يوم غداً الأربعاء على دوار المنارة وسط رام الله في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.
 

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