صور: طالبات (توجيهي) يحتفلن بانتهاء الاختبارات
رام الله - دنيا الوطن
أنهت وزارة التربية والتعليم، اختبارات الثانوية العامة (الإنجاز)، بعد أن تقدم اليوم الثلاثاء، الطلبة لآخر امتحان وهو مادة (التكنولوجيا).
واحتفلت الطالبات بانتهاء الاختبارات، أمام مدارسهن في محافظات الوطن.
شاهد الصور..
أنهت وزارة التربية والتعليم، اختبارات الثانوية العامة (الإنجاز)، بعد أن تقدم اليوم الثلاثاء، الطلبة لآخر امتحان وهو مادة (التكنولوجيا).
واحتفلت الطالبات بانتهاء الاختبارات، أمام مدارسهن في محافظات الوطن.
شاهد الصور..
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