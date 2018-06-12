صور: طالبات (توجيهي) يحتفلن بانتهاء الاختبارات

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رام الله - دنيا الوطنأنهت وزارة التربية والتعليم، اختبارات الثانوية العامة (الإنجاز)، بعد أن تقدم اليوم الثلاثاء، الطلبة لآخر امتحان وهو مادة (التكنولوجيا).واحتفلت الطالبات بانتهاء الاختبارات، أمام مدارسهن في محافظات الوطن.