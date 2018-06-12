الوفد المغربي يُسلّم (56) طناً من المساعدات الغذائية لتوزيعها على الفقراء

خاص دنيا الوطن - محمد جلوسلّم الوفد المغربي، اليوم الثلاثاء، حوالي (56) طنّاً من المساعدات الغذائية الإنسانية، لمؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني؛ وذلك في مخازن الشؤون الاجتماعية، لكي توزّعها لاحقاً على العائلات الفلسطينية الفقيرة.فقد قال أحمد بنزكي، رئيس قطاع التعاون التقني المغربي: "نحن في مخازن الشؤون الاجتماعية، التي وضعنا بها المساعدات الإنسانية الغذائية، وذلك بأمر وتعليمات الملك محمد السادس، وإرسالها إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نظراً لما يعانيه من حصار منذ سنوات طويلة".وأكد بنزكي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن هذه المبادرة تضامناً مع الشعب الفلسطيني بلا شروط، وذلك من أجل المساهمة في فك ورفع الحصار عنه، ومساندته في كفاحه ضد الاحتلال، لافتاً إلى أن كمية المساعدات (56) طناً، وتحتوي على (الأرز، والفول، والعدس، والحمص، والحليب، والدقيق، والسكر، والشاي، إضافية إلى الأغطية وغيرها).وشكر المواطن أسامة الهرباوي، المملكة المغربية، والوفد القادم إلى قطاع غزة، على إرسالهم لتك المساعدات الغذائية الإنسانية، التي تساعد في تخفيف الأوضاع الاقتصادية والمادية الصعبة التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني بغزة.يذكر، أن المملكة المغربية، أرسلت قبل عدة أيام (17) طائرة محملة بالأدوية والمستهلكات الطبية، لإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة، إضافة إلى المساعدات الغذائية الإنسانية.