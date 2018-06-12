شؤون فلسطينية

السفير التازي يشرح طريقة عمل المستشفى المغربي الميداني بغزة

السفير التازي يشرح طريقة عمل المستشفى المغربي الميداني بغزة
خاص دنيا الوطن - محمد جلو
قال أحمد التازي، السفير المغربي لدي جمهورية مصر العربية: إنه سيتم في أعقاب فتح المستشفى الميداني في قطاع غزة، تقديم مختلف الخدمات الطبية والجراحية للمصابين، سواءً فيما يتعلق بالعظام أو العمليات الجراحية أو العيون، وكذلك طب الأسنان.

وأوضح التازي لـ"دنيا الوطن"، أن إنشاء مستشفى ميداني مغربي بغزة، هو شكل جديد من أشكال تضامن الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن الملك محمد السادس، يواصل جهوده في كافة المستويات الدولية والدبلوماسية والسياسية من أجل إعلاء الحق الفلسطيني، ونصرة القضية إلى أن يتم إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك، خلال افتتاح المستشفى الميداني المغربي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من أجل التخفيف عن المرضى والمصابين، نظراً لوجود نقص في الأدوية والمستهلكات الطبية، وتزامناً مع إطلاق عدد من المناشدات للدول العربية والإسلامية لإنقاذ القطاع الصحي.

وأكد التازي، أن إنشاء المستشفى، جاء مبادرة إنسانية أمر بها الملك المغربي محمد السادس؛ من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأوضح أن المستشفى متعدد الاختصاصات، ويوجد به حوالى (13) طبيباً، و(24) ممرضاً وممرضة، إضافة إلى الطاقم التقني والإداري، الذين سيتكفلون بتسييره وإدارته، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم كافة الخدمات الطبية والجراحية للمصابين والمرضى الفلسطينيين.

بدوره، قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: "باسم الشعب الفلسطيني نقدر الدور المسؤول لجلالة الملك محمد السادس في إنشاء المستشفى الميداني المغربي في قطاع غزة".

وأكد القدرة، أن إنشاء المستشفى، يأتي في ظل المناشدات التي أطلقتها وزارة الصحة، لعدد من الدول العربية والإسلامية؛ لتعزيز القطاع الصحي، منوهاً إلى أن هذه المستشفى سيكون لها الأثر الكبير في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وجرحاه.

وتابع: "المستشفى تحمل رسالة معنوية للشعب الفلسطيني، أنكم لستم الوحيدين في مواجهة العدو الإسرائيلي، ومن خلفكم أمة عربية وإسلامية تقف بجانبكم".

 








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