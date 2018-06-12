تنقل 6035 مسافر الاثنين على معبر الكرامة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 6035 مسافر في كلا الاتجاهين الاثنين، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-
مغادرين : 2366 مسافر
قادمين : 3669 مسافر
مرجعين : 4 مسافر
واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الثلاثاء لمدة 24 ساعة متواصلة في كلا الاتجاهين ، كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .
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