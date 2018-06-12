تنقل 6035 مسافر الاثنين على معبر الكرامة

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 6035 مسافر في كلا الاتجاهين الاثنين، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-





مغادرين : 2366 مسافر

قادمين : 3669 مسافر

مرجعين : 4 مسافر





واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الثلاثاء لمدة 24 ساعة متواصلة في كلا الاتجاهين ، كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .

رام الله - دنيا الوطن