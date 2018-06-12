دولي

خلل فني بهاتف ترامب جعله ينقل سفارته إلى القدس

خلل فني بهاتف ترامب جعله ينقل سفارته إلى القدس
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
وصف الصحفي آدم أنطوس، العلاقة المتوترة بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية، والتي وصلت إلى العزلة الكاملة منذ قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 وقال الكاتب: في مرحلة معينة، قال جارد كوشنير، صهر ترامب، لكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات: "نحن أمة ذات سيادة، لا تهددنا"، وذلك رداً على تهديد عريقات بأنه إذا نقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس، فينتهي دورها كوسيط في المنطقة.

كما ورد، أن ترامب حاول الاتصال بالرئيس الفلسطيني محمود عباس لإبلاغه بقراره المتعلق بنقل السفارة، لكن المحادثة لم تتم نتيجة لخلل فني، وفي مرحلة ما، اعتقد ترامب أن الرئيس عباس، يسمعه، وقال له إنه سيحصل للفلسطينيين على "صفقة أفضل" مما اقترحه أوباما، لكن عباس لم يكن على الطرف الثاني من الخط، ولم يسمع ما قاله ترامب. 

ونشر أنطوس محتويات رسالة إلكترونية، أرسلها كوشنر إلى مسؤولين حكوميين آخرين حول قرار خفض ميزانية (أونروا) بشكل كبير.

وكتب كوشنر، "إن (أونروا) تهددنا منذ ستة أشهر بأنهم إذا لم يحصلوا على الشيك فإنهم سيغلقون المدارس، لم يحدث شيء، اتخذنا بضع خطوات كبيرة والجميع في المنطقة يواجهون الضغط، وهذا ما يجب أن يحدث من أجل التغيير الحقيقي".

وأشار، إلى أن الهدف لا يمكن أن يضمن بقاء الوضع مستقراً، والهدف من ذلك هو ضمان تحسين الوضع بشكل كبير! في بعض الأحيان، عليك أن تخاطر استراتيجياً بكسر شيء ما من أجل الوصول إلى هناك".

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