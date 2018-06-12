صحيفة: نتنياهو وترامب يحاولان خلق شرخ بين الفلسطينيين ودول الخليج

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (نيويوركر) الأمريكية: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعمل مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على خلق شرخ بين دول الخليج والفلسطينيين.ووفق ما نقلت صحيفة (هآرتس) عن (نيويوركر)، فقد قالت: إنه يمكن لنتنياهو محاولة تحقيق هذا الهدف بواسطة خطة السلام التي سيعرضها البيت الأبيض، والتي يتوقع أن تكون قريبة من المواقف الإسرائيلية، أكثر من أي خطة أمريكية سابقة.وأضافت الصحيفة: نتنياهو متأكد من أن الفلسطينيين سيرفضون خطة ترامب، بينما ستدعمها دول الخليج، وإذا حدث ذلك، ستبتعد قيادات دول الخليج عن القيادة الفلسطينية، وستقترب من مواقف إسرائيل، التي تشاركها في الموقف من إيران، بحسب الصحيفة.وفقاً للتقرير، فقد اشتبهت إدارة أوباما في أن نتنياهو، التقى سراً بقادة الخليج في قبرص في عام 2015، كجزء من محاولته لتنسيق استراتيجية مشتركة ضد الاتفاق النووي مع إيران.وقام نتنياهو بزيارة قبرص في عام 2015، لكن التقرير لم يتضمن تفاصيل دقيقة حول الاجتماع أو المشاركين فيه، وفشلت إدارة أوباما في تأكيد شكوكها بشأن الاجتماع.