اليابان: نزع السلاح النووي الكوري الشمالي يستغرق عدة عقود

رام الله - دنيا الوطنأكد تارو كونو، وزير الخارجية الياباني، أن تنفيذ عملية نزع السلاح النووي الكوري الشمالي، بشكل كامل بما في ذلك تصفية المنشآت النووية، قد يستغرق عدة عقود.وقال كونو: "هناك عدة مكونات لنزع السلاح النووي، وعملية تصفية المنشآت النووية بالكامل، قد تتطلب عدة عقود، لكن تدمير السلاح النووي، وتعطيل عمل المنشآت المرتبطة بذلك لا يتطلب الوقت الكثير".وأوضح، أن بلاده مستعدة، لتقديم الدعم الضروري في حال سمحت كوريا الشمالية، لفريق تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بزيارة منشآتها النووية.