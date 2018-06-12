الجيش الإسرائيلي يدرس إنشاء وحدة جديدة في صفوفه لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم)، إن الجيش الإسرائيلي عقد أمس الاثنين، اجتماعاً خاصاً في مقر قيادة القوات الجوية، بهرتسيليا، لمناقشة عدة طرق لمواجهة الطائرات الورقية الحارقة القادمة من غزة.



وأوضحت الصحيفة، أن الاجتماع شارك فيه حوالي 200 ضابط إسرائيلي، والعديد من مهندسي البرمجيات والطيران والشركات الناشئة ومهوسون بالتكنولوجيا.وأشارت الصحيفة، إلى أن الضباط ناقشوا فكرة إنشاء وحدة جديدة، خاصة باصطياد الطائرات الورقية، القادمة من غزة، قبل سقوطها في الأراضي الإسرائيلية.وأضافت الصحيفة، ان الجيش الإسرائيلي بحث خلال هذا الاجتماع، عن مزيد من المتطوعين من جنود الاحتياط، للعمل في وحدة اصطياد الطائرات الورقية على حدود غزة.ونقلت عن ضابط كبير شارك بالاجتماع قوله: نعمل على تجنيد عدد كبير من الطيارين، من أجل تكوين هذه الوحدة.