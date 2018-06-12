دولي

الجيش الإسرائيلي يدرس إنشاء وحدة جديدة في صفوفه لهذا السبب

الجيش الإسرائيلي يدرس إنشاء وحدة جديدة في صفوفه لهذا السبب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم)، إن الجيش الإسرائيلي عقد أمس الاثنين، اجتماعاً خاصاً في مقر قيادة القوات الجوية، بهرتسيليا، لمناقشة عدة طرق لمواجهة الطائرات الورقية الحارقة القادمة من غزة.

وأوضحت الصحيفة، أن الاجتماع شارك فيه حوالي 200 ضابط إسرائيلي، والعديد من مهندسي البرمجيات والطيران والشركات الناشئة ومهوسون بالتكنولوجيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الضباط ناقشوا فكرة إنشاء وحدة جديدة، خاصة باصطياد الطائرات الورقية، القادمة من غزة، قبل سقوطها في الأراضي الإسرائيلية. 

وأضافت الصحيفة، ان الجيش الإسرائيلي بحث خلال هذا الاجتماع، عن مزيد من المتطوعين من جنود الاحتياط، للعمل في وحدة اصطياد الطائرات الورقية على حدود غزة.

ونقلت عن ضابط كبير شارك بالاجتماع قوله: نعمل على تجنيد عدد كبير من الطيارين، من أجل تكوين هذه الوحدة.

أخبار ذات صلة

اليابان: نزع السلاح النووي الكوري الشمالي يستغرق عدة عقود

اليابان: نزع السلاح النووي الكوري الشمالي يستغرق عدة عقود

على ماذا اتفق ترامب وكيم في القمة التاريخية؟

على ماذا اتفق ترامب وكيم في القمة التاريخية؟

فيديو: لقاء تاريخي بين ترامب وكيم وتوقيع وثيقة شاملة

فيديو: لقاء تاريخي بين ترامب وكيم وتوقيع وثيقة شاملة

أمريكا تعلن عقوبات جديدة على شركات ومسؤولين روس بسبب هجمات إلكترونية

أمريكا تعلن عقوبات جديدة على شركات ومسؤولين روس بسبب هجمات إلكترونية

فيديو: زعيم كوريا الشمالية يجلب &#34;مرحاضه&#34; الخاص إلى سنغافورة

فيديو: زعيم كوريا الشمالية يجلب "مرحاضه" الخاص إلى سنغافورة

طهران لنتنياهو: الشعب الإيراني ليس بحاجة لألعابك السحرية

طهران لنتنياهو: الشعب الإيراني ليس بحاجة لألعابك السحرية

بومبيو: المحادثات مع بيونغ يانغ تتقدم بسرعة

بومبيو: المحادثات مع بيونغ يانغ تتقدم بسرعة

كوريا الشمالية: نتنياهو صُهيوني مُتعفن ومُجرم كاذب

كوريا الشمالية: نتنياهو صُهيوني مُتعفن ومُجرم كاذب

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

تواجد مُكثف لقوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية على الشارع الالتفافي &#34;رقم 60&#34;

تواجد مُكثف لقوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية على الشارع الالتفافي "رقم 60"

قوات الاحتلال تعتقل شاباً بالخليل بزعم حيازته سكيناً

قوات الاحتلال تعتقل شاباً بالخليل بزعم حيازته سكيناً

(هيئة مسيرة العودة) تدعو لأداء صلاة العيد في المخيمات على حدود القطاع

(هيئة مسيرة العودة) تدعو لأداء صلاة العيد في المخيمات على حدود القطاع

فيديو: جامعة الأقصى تُخرج 350 طالباً ممن لم يستطيعوا سداد مستحقاتهم

فيديو: جامعة الأقصى تُخرج 350 طالباً ممن لم يستطيعوا سداد مستحقاتهم

(أونروا): 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدة الإنسانية

(أونروا): 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدة الإنسانية

إصابتان خلال مواجهات مع الجيش والمستوطنين جنوب نابلس

إصابتان خلال مواجهات مع الجيش والمستوطنين جنوب نابلس

صور: 350 ألف مصلٍ يُحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

صور: 350 ألف مصلٍ يُحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

عريقات يُهاجم إدارة ترامب: السلام بحاجة لرجال دولة وليس عقارات

عريقات يُهاجم إدارة ترامب: السلام بحاجة لرجال دولة وليس عقارات

منوعات

تسريب قائمة المدعوين لزفاف عمرو دياب ودينا الشربيني

تسريب قائمة المدعوين لزفاف عمرو دياب ودينا الشربيني

قدم لها فيلا ومجوهرات وأموال.. حبس نرمين الفقي بتهمة النصب على خليجي

قدم لها فيلا ومجوهرات وأموال.. حبس نرمين الفقي بتهمة النصب على خليجي

بعد مكوثها في العناية المركزة .. رسالة من أحمد سعد لسمية الخشاب

بعد مكوثها في العناية المركزة .. رسالة من أحمد سعد لسمية الخشاب

بعد عادل إمام .. إسرائيل تتباهى بما فعلته ملكة جمال العراق 2017

بعد عادل إمام .. إسرائيل تتباهى بما فعلته ملكة جمال العراق 2017

ريم بارودي تُهدد بسيديهات ضد أحمد سعد .. وهكذا رد الأخير

ريم بارودي تُهدد بسيديهات ضد أحمد سعد .. وهكذا رد الأخير

تسريب صورة صادمة للمطرب مجدي طلعت قبل وفاته

تسريب صورة صادمة للمطرب مجدي طلعت قبل وفاته

3 أدلة تثبت فبركة حلقة صافيناز مع رامز جلال

3 أدلة تثبت فبركة حلقة صافيناز مع رامز جلال

عمر متولي يرتبط أخيراً بهذه الفنانة

عمر متولي يرتبط أخيراً بهذه الفنانة

هل ارتبطت مي سليم بمحمد كيلاني؟

هل ارتبطت مي سليم بمحمد كيلاني؟

بعدما أهانهم بشكل جماعي .. محمد رمضان يُلاطف زملائه برسالة جديدة

بعدما أهانهم بشكل جماعي .. محمد رمضان يُلاطف زملائه برسالة جديدة

عربي

توقيف أربعة متهمين بحرق مخازن صناديق الاقتراع بالعراق

توقيف أربعة متهمين بحرق مخازن صناديق الاقتراع بالعراق

الجيش الليبي: معركة استعادة درنة تدخل مراحلها الأخيرة

الجيش الليبي: معركة استعادة درنة تدخل مراحلها الأخيرة

الجيش السوري يطرد تنظيم الدولة من منطقة البوكمال

الجيش السوري يطرد تنظيم الدولة من منطقة البوكمال

الجيش التركي ينفذ عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق

الجيش التركي ينفذ عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق