بمشاركة 25 دولة.. (أونروا) تعقد اجتماعاً لوضع رُؤية للخروج من أزمتها

رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، أن اللجنة الاستشارية لوكالة (أونروا) ستعقد اجتماعاً في الثامن عشر من الشهر الجاري في الأردن بمشاركة أكثر من 25 دولة عربية وأوروبية من أجل وضع رؤية شاملة للأزمة المالية التي تعانيها (أونروا) لتقديمها لاجتماع الدول المانحة في الخامس والعشرين من هذا الشهر.وقال أبو هولي لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الثلاثاء: إن لقاءات ستُعقد مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي على هامش الاجتماع، سيتم خلالها طرح ورقة عمل حول كيفية دعم موازنة (أونروا) وإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن اللاجئ، سيقف متحدياً لكل المتآمرين على حق العودة.وشدد أبو هولي على دعم وكالة (أونروا) لكافة توجهاتها في المحافل الدولية والعربية؛ لجلب الدعم المالي لموازنتها، لأنه لا مجال لأي خيارات أخرى، لما لذلك من آثار على المستويات الاجتماعية والمالية والاقتصادية.وأوضح، أنه بحث مع مدير عمليات (أونروا) في قطاع غزة ماتياس شمالي، الأزمة المالية، التي تعانيها الوكالة، مبيناً أن غزة اليوم ليست قابلة للحياة، بل قابلة للانفجار، كون ثمانين بالمئة من أبناء شعبنا في القطاع، يعتمدون على الخدمات التي تقدمها (أونروا) بنسبة 80%.وشدد أبو هولي على خطورة الأوضاع التي تمر بها (أونروا) مبيناً أنه لا توجد موازنة لبرامج الوكالة لهذا الشهر ولشهر آب/ أغسطس، وربما لا يكون هناك افتتاح للعام الدراسي، حيث أصبحت غالبية برامج (أونروا) مهددة بالتوقف لعدم وجود مصدر مالي لدعمها.