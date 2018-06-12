شؤون فلسطينية

هذا ما سيبحثه الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

هذا ما سيبحثه الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد أبو هولي: إن الاجتماع المقبل للجنة، سيُجدد الدعوة لحركة حماس من أجل تمكين الحكومة في غزة، وإنهاء الانقسام.

وأوضح أبو هولي، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه ضمن الرؤى الموجودة للاجتماع المقبل للقيادة الفلسطينية، تجديد الدعوة لحماس للجلوس على الطاولة وفق رؤية واضحة، حيث إن تمكين الحكومة وتنفيذ المصالحة، سيكون له آثار إيجابية على قناعات الكثيرين في إنهاء الانقسام.

وأكد أبو هولي، على ضرورة تنفيذ المصالحة والاتفاقات الموقعة بالقاهرة، منوهاً إلى أن ذلك يمثل الحل السريع والمباشر؛ لإنهاء كل المآسي التي تحدث بفعل هذا الإنقسام.

وأشار إلى أن "التجربة أثبتت أن الوحدة الوطنية، هي أقصر الطرق لإنهاء الاحتلال والانقسام، وأن أي رهان بأنه يمكن معالجة ما حدث في 14/6 بالحديث مع جهات خارجية، هو رهان خاسر".

وأكد أبو هولي، أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية جادة في تنفيذ اتفاق المصالحة؛ لأن صفقة القرن لا يمكن مواجهتها بالانقسام والتشرذم. 

ولفت إلى وجود اجتماعات للجنة التنفيذية واللجان الأخرى؛ لإقرار وتنفيذ قرارات المجلس الوطني، موضحًا أنه ضمن أفكارها "الدعوة للالتقاء بحماس"، مستدركًا: "لم يتم ترتيب الأمر حتى اللحظة، لكن هناك أفكار، ونأمل أن تتم على أرض الواقع للالتقاء بحماس".

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