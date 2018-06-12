فيديو: لقاء تاريخي بين ترامب وكيم وتوقيع وثيقة شاملة

رام الله - دنيا الوطن

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أول لقاء بينهما اليوم الثلاثاء، في سنغافورة بعد 48 دقيقة من بدئه.



وتصافح الرجلان أمام عدسات الكاميرات، في مشهد تاريخي لأول مرة بين البلدين، وعقدا لقاء بحضور المترجمين فقط، ثم انتقلا للقاء موسع ضم عدداً من المساعدين.وعقب المصافحة، سارا على سجادة حمراء، وهما يتبادلان أطراف الحديث، رغم تعثر هذا اللقاء مراراً منذ الإعلان عنه، وفق ما أورد موقع (عربي 21).وقال ترامب، إنه على "قناعة بأن علاقة رائعة ستجمعه بكيم"، في المقابل قال الزعيم الكوري: إن البلدين تجاوزا عقبات كثيرة، من أجل أن يرى هذا الاجتماع النور.وقال كيم لترامب: "سعيد بلقائكم سيدي الرئيس، طريق الوصول إلى هنا لم يكن سهلاً، والأحكام المسبقة والقديمة والعادات العتيقة، شكلت عقبات كثير لكننا تجاوزناها لنلتقي اليوم".وأعلن ترامب عقب اللقاء الأول أنهما أحرزا تقدماً كبيراً، في القمة التاريخية مع كيم، وأشار للصحفيين خلال خروجهما من غداء عمل في فندق كابيلا إلى أن اللقاء، كان "رائعاً بالفعل، وتم بصورة أفضل، مما كان يمكن تصوره".ووقع الرجلان وثيقة مشتركة وصفاها بـ (الشاملة) لم يكشف عن بنودها، لكن ترامب قال: إن تفاصيلها ستُعلن في مؤتمر صحفي.وقال ترامب: إن نزع الأسلحة النووية سيبدأ سريعاً جداً، مشيراً إلى بنائه (علاقة خاصة) مع الزعيم الكوري، ودعوته رسمياً لزيارة البيت الأبيض.