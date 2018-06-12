صحيفة: حماس تُجري مشاورات لعقد مجلس وطني جامع بعد عيد الفطر

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (الشرق الأوسط)، عن مشاورات فصائلية تجريها حركة حماس لعقد مجلس وطني فلسطيني جامع، بعد إجازة عيد الفطر السعيد.







وأوضحت الصحيفة، أن حماس تحاول إيجاد جسم قيادي يطرح بديلاً للمجلس الوطني، إذا لم تستجب القيادة الفلسطينية لدعوات انعقاد مجلس وطني جديد، تشارك فيه حماس والجهاد الإسلامي وجميع الفصائل الأخرى.



وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة: إن حماس تسعى لعقد مؤتمر فلسطيني في قطاع غزة، تشارك فيه فصائل فلسطينية وشخصيات مستقلة واعتبارية، لمناقشة الوضع الفلسطيني، موضحةً أن الحركة وجهت دعوات مبدئية لعقد مثل هذا المؤتمر بعد عيد الفطر.وأكدت الصحيفة، وفق مصادرها، أن مسؤولين في الحركة اجتمعوا مع مسؤولين في الفصائل الفلسطينية في غزة وبيروت، لإقناعهم بتشكيل مؤتمر وطني قيادي، يقرر في الشؤون الوطنية، بما في ذلك مستقبل السلطة والمنظمة والحصار المفروض على قطاع غزة.وحسب الصحيفة، فإن حماس تأمل أن ينجح المؤتمر المنوي عقده قريباً، في تشكيل نواة تأسيسية لمجلس وطني جامع، منوهةً إلى أن الحركة أبلغت قادة الفصائل أنها تريد عقد مجلس وطني حقيقي على قاعدة الشراكة.وعقد مسؤولو الحركة اجتماعاً في بيروت بداية الشهر الحالي، مع معظم الفصائل، ولقاءات أخرى في قطاع غزة، حيث شملت اللقاءات، حركة فتح الانتفاضة، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية (القيادة العامة)، والجهاد الإسلامي.ونوهت الصحيفة، إلى أن حماس ركزت على ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وأن هذا التوجه يأتي على قاعدة رفضها المطلق، وفصائل أخرى، لمخرجات الدورة 23 للمجلس الوطني، التي عقدت في رام الله نهاية نيسان/ أبريل الماضي، وانتخبت لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، ورسمت خطوطاً عريضة للسياسة الفلسطينية.