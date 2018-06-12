شؤون فلسطينية

صحيفة: حماس تُجري مشاورات لعقد مجلس وطني جامع بعد عيد الفطر

صحيفة: حماس تُجري مشاورات لعقد مجلس وطني جامع بعد عيد الفطر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (الشرق الأوسط)، عن مشاورات فصائلية تجريها حركة حماس لعقد مجلس وطني فلسطيني جامع، بعد إجازة عيد الفطر السعيد.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة: إن حماس تسعى لعقد مؤتمر فلسطيني في قطاع غزة، تشارك فيه فصائل فلسطينية وشخصيات مستقلة واعتبارية، لمناقشة الوضع الفلسطيني، موضحةً أن الحركة وجهت دعوات مبدئية لعقد مثل هذا المؤتمر بعد عيد الفطر.

وأوضحت الصحيفة، أن حماس تحاول إيجاد جسم قيادي يطرح بديلاً للمجلس الوطني، إذا لم تستجب القيادة الفلسطينية لدعوات انعقاد مجلس وطني جديد، تشارك فيه حماس والجهاد الإسلامي وجميع الفصائل الأخرى.

وأكدت الصحيفة، وفق مصادرها، أن مسؤولين في الحركة اجتمعوا مع مسؤولين في الفصائل الفلسطينية في غزة وبيروت، لإقناعهم بتشكيل مؤتمر وطني قيادي، يقرر في الشؤون الوطنية، بما في ذلك مستقبل السلطة والمنظمة والحصار المفروض على قطاع غزة.

وحسب الصحيفة، فإن حماس تأمل أن ينجح المؤتمر المنوي عقده قريباً، في تشكيل نواة تأسيسية لمجلس وطني جامع، منوهةً إلى أن الحركة أبلغت قادة الفصائل أنها تريد عقد مجلس وطني حقيقي على قاعدة الشراكة.

وعقد مسؤولو الحركة اجتماعاً في بيروت بداية الشهر الحالي، مع معظم الفصائل، ولقاءات أخرى في قطاع غزة، حيث شملت اللقاءات، حركة فتح الانتفاضة، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية (القيادة العامة)، والجهاد الإسلامي.

ونوهت الصحيفة، إلى أن حماس ركزت على ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وأن هذا التوجه يأتي على قاعدة رفضها المطلق، وفصائل أخرى، لمخرجات الدورة 23 للمجلس الوطني، التي عقدت في رام الله نهاية نيسان/ أبريل الماضي، وانتخبت لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، ورسمت خطوطاً عريضة للسياسة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

المفتي يدعو لمراقبة مراقبة هلال شهر شوال مساء الخميس

المفتي يدعو لمراقبة مراقبة هلال شهر شوال مساء الخميس

بمشاركة 25 دولة.. (أونروا) تعقد اجتماعاً لوضع رُؤية للخروج من أزمتها

بمشاركة 25 دولة.. (أونروا) تعقد اجتماعاً لوضع رُؤية للخروج من أزمتها

هذا ما سيبحثه الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

هذا ما سيبحثه الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

تواجد مُكثف لقوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية على الشارع الالتفافي &#34;رقم 60&#34;

تواجد مُكثف لقوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية على الشارع الالتفافي "رقم 60"

العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار

الأسبوع المقبل.. فريق ترامب لعملية السلام يبدأ جولة بالمنطقة لتسويق (صفقة القرن)

الأسبوع المقبل.. فريق ترامب لعملية السلام يبدأ جولة بالمنطقة لتسويق (صفقة القرن)

قوات الاحتلال تعتقل شاباً بالخليل بزعم حيازته سكيناً

قوات الاحتلال تعتقل شاباً بالخليل بزعم حيازته سكيناً

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

تواجد مُكثف لقوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية على الشارع الالتفافي &#34;رقم 60&#34;

تواجد مُكثف لقوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية على الشارع الالتفافي "رقم 60"

قوات الاحتلال تعتقل شاباً بالخليل بزعم حيازته سكيناً

قوات الاحتلال تعتقل شاباً بالخليل بزعم حيازته سكيناً

(هيئة مسيرة العودة) تدعو لأداء صلاة العيد في المخيمات على حدود القطاع

(هيئة مسيرة العودة) تدعو لأداء صلاة العيد في المخيمات على حدود القطاع

فيديو: جامعة الأقصى تُخرج 350 طالباً ممن لم يستطيعوا سداد مستحقاتهم

فيديو: جامعة الأقصى تُخرج 350 طالباً ممن لم يستطيعوا سداد مستحقاتهم

(أونروا): 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدة الإنسانية

(أونروا): 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدة الإنسانية

إصابتان خلال مواجهات مع الجيش والمستوطنين جنوب نابلس

إصابتان خلال مواجهات مع الجيش والمستوطنين جنوب نابلس

صور: 350 ألف مصلٍ يُحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

صور: 350 ألف مصلٍ يُحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

عريقات يُهاجم إدارة ترامب: السلام بحاجة لرجال دولة وليس عقارات

عريقات يُهاجم إدارة ترامب: السلام بحاجة لرجال دولة وليس عقارات

منوعات

بعد عادل إمام .. إسرائيل تتباهى بما فعلته ملكة جمال العراق 2017

بعد عادل إمام .. إسرائيل تتباهى بما فعلته ملكة جمال العراق 2017

ريم بارودي تُهدد بسيديهات ضد أحمد سعد .. وهكذا رد الأخير

ريم بارودي تُهدد بسيديهات ضد أحمد سعد .. وهكذا رد الأخير

تسريب صورة صادمة للمطرب مجدي طلعت قبل وفاته

تسريب صورة صادمة للمطرب مجدي طلعت قبل وفاته

3 أدلة تثبت فبركة حلقة صافيناز مع رامز جلال

3 أدلة تثبت فبركة حلقة صافيناز مع رامز جلال

عمر متولي يرتبط أخيراً بهذه الفنانة

عمر متولي يرتبط أخيراً بهذه الفنانة

هل ارتبطت مي سليم بمحمد كيلاني؟

هل ارتبطت مي سليم بمحمد كيلاني؟

بعدما أهانهم بشكل جماعي .. محمد رمضان يُلاطف زملائه برسالة جديدة

بعدما أهانهم بشكل جماعي .. محمد رمضان يُلاطف زملائه برسالة جديدة

بنطال هيفاء وهبي &#34;الترتر&#34; سعره خيالي!

بنطال هيفاء وهبي "الترتر" سعره خيالي!

تيم حسن يفجر مفاجأة: وافقت على استبعاد نادين نجيم من&#34;الهيبة&#34;.. والأخيرة ترد

تيم حسن يفجر مفاجأة: وافقت على استبعاد نادين نجيم من"الهيبة".. والأخيرة ترد

شيماء سبت تُقاضي طبيب بسبب صورة قديمة لها .. شاهدها

شيماء سبت تُقاضي طبيب بسبب صورة قديمة لها .. شاهدها

عربي

توقيف أربعة متهمين بحرق مخازن صناديق الاقتراع بالعراق

توقيف أربعة متهمين بحرق مخازن صناديق الاقتراع بالعراق

الجيش الليبي: معركة استعادة درنة تدخل مراحلها الأخيرة

الجيش الليبي: معركة استعادة درنة تدخل مراحلها الأخيرة

الجيش السوري يطرد تنظيم الدولة من منطقة البوكمال

الجيش السوري يطرد تنظيم الدولة من منطقة البوكمال

الجيش التركي ينفذ عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق

الجيش التركي ينفذ عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق