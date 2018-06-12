الطقس: انخفاض على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم، وربيعياً لطيفاً، ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق، وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في بقية المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق، وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، غائماً جزئياً، وربيعياً لطيفاً ومعتدلاً في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق مختلف المناطق، وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً حتى ساعات المساء، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو، الخميس المقبل، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.