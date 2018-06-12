شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً بالخليل بزعم حيازته سكيناً

قوات الاحتلال تعتقل شاباً بالخليل بزعم حيازته سكيناً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ليلة الاثنين-الثلاثاء، شاباً فلسطينياً (19 عاما)، بالقرب من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، بزعم حيازته سكينا، بحسب ما جاء في الاعلام الاسرائيلي.

وادعى الاعلام الاسرائيلي أن الشاب كان ينوي تنفيذ عملية طعن.


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