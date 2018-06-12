قوات الاحتلال تعتقل شاباً بالخليل بزعم حيازته سكيناً
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ليلة الاثنين-الثلاثاء، شاباً فلسطينياً (19 عاما)، بالقرب من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، بزعم حيازته سكينا، بحسب ما جاء في الاعلام الاسرائيلي.
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ليلة الاثنين-الثلاثاء، شاباً فلسطينياً (19 عاما)، بالقرب من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، بزعم حيازته سكينا، بحسب ما جاء في الاعلام الاسرائيلي.
وادعى الاعلام الاسرائيلي أن الشاب كان ينوي تنفيذ عملية طعن.
التعليقات