هيئة مسيرة العودة تدعو لأداء صلاة العيد في المخيمات على حدود القطاع





جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة، مؤكدة على الاستمرار في مخيمات ومسيرة العودة وكسر الحصار، وفقا للبرنامج الذي تنظمه الهيئة، مؤكدة على الابع الشعبي والسلمي لهذا الحراك حتى تحقيق أهداف وطموحات الشعب الذي قدم التضحيات الغالية على مدار سنوات الاشتباك مع الاحتلال الاسرائيلي.





والتالي نص البيان:



يا جماهير شعبنا الأبي الصامد



استمراراً على ذات الطريق الذي جمع كافة بنات وأبناء الشعب الفلسطيني على اختلاف مسمياتهم وأطيافهم على طريق العودة والوحدة والتحرير... طريق التمسك بالثوابت والثبات على الأرض والدفاع عن الحقوق... طريق الانتصار الأكيد على هذا الاحتلال وكل المشاريع الهادفة لتصفية قضيتنا ومشروعنا الوطني فإننا نؤكد م 2) نجدد تأكيدنا على الاستمرار في مخيمات ومسيرة العودة وكسر الحصار وفقاً للبرنامج الذي تنظمه الهيئة الوطنية العليا، مؤكدين على الطابع الشعبي والسلمي لهذا الحراك حتى تحقيق أهداف وطموحات شعبنا الذي قدّم التضحيات الغالية على مدار سنوات الاشتباك مع هذا المحتل المجرم.

جددا على استمرار شعبنا في هذا الطريق تعبيراَ عن الإرادة الصادقة والهمة العالية والتي تتعاظم يوماً بعد يوم وتتوسع في مختلف مدن فلسطين والشتات، وتتقاطع معها فعاليات التضامن في مدن وعواصم العالم دعماً لمسيرات العودة وكسر الحصار.



أيها الأحرار على امتداد أرض فلسطين



إن تلبية أبناء شعبنا في حيفا وأم الفحم وبالأمس في رام الله والدهيشة نداء غزة وشهدائها وجرحاها وتضحياتها، هو تأكيد على وحدة الأرض والدم والمصير، فالصوت الهادر الذي خرج من بين الجموع في رام الله أمس هاتفاً باسم غزة وفلسطين ... هو التعبير الواضح عن الصوت الفلسطيني الموّحَد والمُوِحد لكل طاقات شعبنا في مواجهة آلة حرب الاحتلال المجرمة وكل المشاريع المشبوهة.



إننا في الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، إذ نحيي أرواح شهدائنا الأبطال وتضحيات جرحنا البواسل، فإننا نؤكد على ما يلي:



1) نتقدم بالتهنئة من جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر السعيد، مؤكدين على اعتبار جمعة العيد ( جمعة التراحم والمساواة) ومناسبة للتواصل مع عوائل الشهداء وزيارة الجرحى في المستشفيات والبيوت وفاءً لتضحياتهم، فجراحاتهم أوسمة شرف على جبين الوطن.



2) نجدد تأكيدنا على الاستمرار في مخيمات ومسيرة العودة وكسر الحصار وفقاً للبرنامج الذي تنظمه الهيئة الوطنية العليا، مؤكدين على الطابع الشعبي والسلمي لهذا الحراك حتى تحقيق أهداف وطموحات شعبنا الذي قدّم التضحيات الغالية على مدار سنوات الاشتباك مع هذا المحتل المجرم.



3) نعّبر عن فخرنا واعتزازنا بالحراك الجماهيري الذي شهدته رام الله والدهيشة مساء أمس تأكيداً على وحدة الدم والمصير، وتضامناً مع أهالي القطاع في وجه الحصار وكافة الإجراءات بحق القطاع، وندعو للتحشيد والمشاركة في كل الفعاليات التي ستشهدها الضفة وكل المدن في الأيام القادمة.



4) ندعو جماهير شعبنا للمشاركة في صلاة العيد في مخيمات العودة على امتداد القطاع شرقي محافظات غزةـ



رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في صلاة العيد بمخيمات العودة على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة.