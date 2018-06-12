شؤون فلسطينية

فيديو: جامعة الأقصى تخرج 350 طالباً ممن لم يستطيعوا سداد مستحقاتهم

فيديو: جامعة الأقصى تخرج 350 طالباً ممن لم يستطيعوا سداد مستحقاتهم
خاص دنيا الوطن - محمد جلو
احتفلت جامعة الأقصى، اليوم الاثنين، بتخريج حوالي (350) طالباً وطالبة، ضمن مشروع تحرير شهادات خريجي الجامعة، الذين عليهم مستحقات مالية، ولم يستطيعوا دفعها، وبالتالي تم اعفاؤهم منها؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

فقد قال الدكتور كمال الشرافي، رئيس جامعة الأقصى: "نشهد اليوم حفل مشروع تخرج طلابنا وطالباتنا، الذين ممن احتجزت شهاداتهم لسنوات طويلة؛ بسبب عدم تسديدهم المستحقات المالية للجامعة، وادراكاً من ادارة الجامعة للأوضاع التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني، لذلك قررنا اعفائهم من هذه المستحقات برعاية الدكتور صبري صيدم، وزير التربية والتعلم العالي الفلسطيني".

وأكد الشرافي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، على فتح المجال والمستقبل أمام هؤلاء الطلبة، لكي يبدعوا ويشاركوا في بناء الوطن، مشيراً إلى أنه لا يمكن لطالب أن يلتحق في الدراسات العليا، أو يحصل على وظيفة دون حصوله على شهادته الجامعية.

بدوره، شكر الخريج بسام أبو العينين جامعة الأقصى على الجهود التي بذلتها من أجل توفير وتحرير الشهادات التي عليها مستحقات مالية، نظراً لعدم مقدرة الطلبة دفعها، قائلاً: "أنا خريج منذ عام 2009، والأن حصلت على شهادتي".

وتابع: " في ظل الوضع الصعب الذي نعيشه، ومقابل نتائج أعمالنا طيلة السنوات الماضية من الجد والتعب، وكذلك السهر، تنمي الحصول على فرصة عمل"، منوهاً إلى أنه يسعى بجد لطرق أبواب الوظائف.

من جانبها، قالت الخريجة اسراء أبو سحلوب: إنه " بعد ستة سنوات من الجهد والتعب، حصلت على شهادتي الجامعية، أي بمعنى أربعة سنوات من الدراسة، وسنتان خريجة ولم أحصل على شهادتي، نظراً للوضع المادي الذي نعاني منه في قطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني".

وعبرت أبو سحلوب عن سعادتها الكبيرة لحصولها على الشهادة بعد سنتين من الدراسة، واعفاءها من المستحقات المالية، لافتاً إلى أن النفس الفلسطينية قادرة على أن تقدم أكثر من ذلك لأجل الوطن.


 






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