إصابتان خلال مواجهات مع الجيش والمستوطنين جنوب نابلس





وجرت مواجهات بين جنود الاحتلال ومواطني القرية مما ادى الى اصابة اثنين من سكان القرية، الأول بالرصاص الحي في الرقبة، والثاني برصاصة مغلفة بالمطاط بالصدر، ونقلا الى مستشفيات نابلس.





رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان الليلة، أحدهما بالرصاص الحي، وآخر بالرصاص المغلف بالمطاط، بعد اعتداء مجموعة من المستوطنين على بعض المنازل في قرية بورين جنوب نابلس.وأفاد غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، بأن مجموعة من مستوطني مستوطنة "يتسهار" هاجموا منازل المواطنين في قرية بورين، بحسب ما جاء على وكالة (وفا).