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شؤون فلسطينية

صور.. 350 الف مصلٍ يحيون ليلة القدر في المسجد الاقصى

صور.. 350 الف مصلٍ يحيون ليلة القدر في المسجد الاقصى
رام الله - دنيا الوطن
أحيا عشرات آلاف المصلين ليلة القدر التي توافق ليلة الـ27 من شهر رمضان، في المسجد الاقصى بمدينة القدس، في ظل إجراءات امنية إسرائيلية مشددة.

وقدرت الاوقاف الاسلامية عدد المصلين الذين احيوا ليلة القدر بنحو 350 الف مصل، بحسب ما جاء موقع صحيفة (القدس).

وشهدت البلدة القديمة من القدس، والطرق المؤدية الى المسجد الاقصى المبارك تدفق عشرات آلاف المصلين لاداء صلاتي العشاء والتراويح جماعة ثم احياء ليلة القدر.

وعززت شرطة الاحتلال الإسرائيلية من تواجدها في المدينة المقدسة، وتحديدًا بالبلدة القديمة وعند أبوابها وابواب المسجد الاقصى، ونشرت الآلاف من قواتها الخاصة وشرطة "حرس الحدود"، ونصبت الحواجز العسكرية والحديدية في شوارع المدينة ومداخلها، وسيرت عشرات الدوريات الراجلة والمحمولة والخيالة.

ونشرت شرطة الإحتلال قواتها في مختلف احياء القدس، وأعلنت اغلاق الطرق الرئيسية المؤدية الى المدينة من الساعة الثامنة من صباح اليوم وحتى التاسعة مساء، في حين بدأ اغلاق الطرق الفرعية المؤدية للبلدة القديمة اعتبارا من الواحدة من بعد الظهر، وفي مقدمتها شوارع السلطان سليمان، وصلاح الدين، وباب العامود ووادي الجوز، وشارع نابلس.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي المئات من جنوده على حاجزي قلنديا وبيت لحم الرئيسيين اللذين شهدا تشديدات أمنية، وفحصا دقيقا لبطاقات الوافدين الى القدس من الرجال والنساء، على حد سواء، بينما اغلق الجيش الحاجزين أمام المركبات واقتصر عبورهما على حركة المشاة فقط.

وأعلنت سلطات الاحتلال عن إغلاق حاجز قلنديا أمام حركة السيارات ذهابًا وإيابًا لمدة ٢٢ ساعة، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة من ظهر الاثنين حتى العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، وسيتم اقتصار العبور على حركة المشاة فقط.

وكان قال مدير عام الاوقاف الاسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب، ان لجان الكشافة والنظام والمتطوعين والمرشدين والمرشدات سينتشرون في باحات الاقصى لخدمة المصلين موضحا انه سيتم توزيع 100 ألف وجبة إفطار على الصائمين في المسجد الأقصى المبارك، كذلك ستوزع مثلها وجبات السحور.

وقبيل صلاتي العشاء والتراويح رحب مدير المسجد الاقصى المبارك بالمصلين الوافدين الى المسجد الاقصى والذين تخطوا الحواجز العسكرية.

وقال منسق لجان النظام في المسجد الأقصى رضوان عمرو إن كافة طواقم دائرة الأوقاف استنفرت جهودها وأعلنت جاهزيتها لاستقبال المصلين في المسجد الأقصى من أجل أداء صلاة العشاء والتراويح ولإحياء ليلة القدر.



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