فيديو: الحوثي يسيء للنبي محمد تشعل موجة غضب واسعة

رام الله - دنيا الوطنأثار الخطاب الأخير لزعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبدالملك الحوثي، موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب وصف أطلقه على رسول الإسلام، محمد.وقال الحوثي في خطابه الأخير: "القدوة في الدين هو رسول الله (محمد)، كان رجل مواقف ورجل مشاكل" ثم ضحك بعدها ليثير غضب نشطاء وصحفيين يمنيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعربوا عن استنكارهم لتعدي الحوثي على النبي، ودشنوا هاشتاغ #الحوثي_يسي_للنبي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).وقال علي البخيتي، المنشق عن الجماعة، في تعليقه على خطاب الحوثي: "خلاصة مشكلتنا مع الحوثيين ظهرت وبجلاء في خطاب قائدهم عبدالملك؛ حيث ينظر للرسول باعتباره نسخة منهم".وأشار في منشور على فيسبوك إلى أن الحوثيين أصحاب مشاكل ونهب وتفجير منازل وقتل أسرى وتعذيب مختطفين، فيما ينظرون للرسول باعتباره زعيم عصابة وجد أسرة لا رسول رحمة.فيما وصف الباحث والمحلل، نبيل البكيري، جماعة الحوثي بـ"عصابة الكهنوت"، وقال إنهم لا علاقة لهم بإسلام ولا برسوله، فإسلامهم عصبوي سلالي ورسولهم صاحب "مشاكل" غير رسول الاسلام صاحب الخلق عظيم والرحمة المهداة للعالمين.من جانبه، اعتبر الكاتب والباحث فهد سلطان، ما تحدث به زعيم الحوثيين في حديثه "البائس" حسب وصفه، عن النبي عليه الصلاة والسلام واصفاً إياه بـ"صاحب مشاكل" مصحوباً بضحكات بلهاء، هو تحويل صورة يتخيلها عن النبي بهذا المنطق المسيء.وقال سلطان: "عندما عضب المسلمون من الرسام الدنماركي قبل سنوات كان ذلك لأنه قام بتحويل كلاماً يراه الى صورة، أما الحوثي فقد حوله إلى منطق وحديث".ونشر الصحفي والمحلل السياسي، محمد جميح، مقطع الفيديو لزعيم الحوثيين المسيء للرسول الكريم، وقال: زعيم الحوثيين، آية الله عبدالملك الحوثي يقول ضاحكا إن "رسول الله كان رجال مشاكل، هكذا الحمقى يقدحون من حيث ظنوا أنهم يمدحون.