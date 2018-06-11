ثلاث إصابات بحادث تصادم جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة مواطنين، مساء اليوم الاثنين، بجروح، نتيجة حادث تصادم مركبة مع جرار زراعي في قرية كفيرت جنوب جنين.وذكر مصدر في الدفاع المدني، أن طواقم الدفاع المدني في مركز يعبد أخلت اصابتين وصفتا بالمتوسطة جراء الحادث وجرى نقلهما الى مستشفى الرازي في جنين، فيما وصفت الإصابة الثالثة بالطفيفة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).