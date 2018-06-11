فتح: مشاركة وفد علماء ديني اندونيسي بمؤتمر في القدس جريمة

رام الله - دنيا الوطناعتبرت حركة فتح أن مشاركة وفد علماء الدين الاندونيسيين في مؤتمر العلاقات اليهودية الامريكية الذي يعقد في القدس جريمة بحق القدس والشعب الفلسطيني والمسلمين في العالم، ووقوفا مع المحتل الاسرائيلي المجرم ضد شعبنا الفلسطيني المناضل الصابروأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي ، إن مشاركة يحي ستاكوف " الامين العام للجمعية " في هذا المؤتمر في القدس المحتلة ، يعتبر خيانه للدين وللأقصى وللقيامة وللشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والاسلاميةوطالب القواسمي المسؤولين الاندونسيين والشعب الاندونيسي المحترم والمناصر للقضية الفلسطينية بمحاسبة هؤلاء الذين باعوا أنفسهم للشيطان، وارتضوا أن يكونوا اداة في أيدي الاسرائيليين.