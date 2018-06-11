فتح: مشاركة وفد علماء ديني اندونيسي بمؤتمر في القدس جريمة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت حركة فتح أن مشاركة وفد علماء الدين الاندونيسيين في مؤتمر العلاقات اليهودية الامريكية الذي يعقد في القدس جريمة بحق القدس والشعب الفلسطيني والمسلمين في العالم، ووقوفا مع المحتل الاسرائيلي المجرم ضد شعبنا الفلسطيني المناضل الصابر
وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي ، إن مشاركة يحي ستاكوف " الامين العام للجمعية " في هذا المؤتمر في القدس المحتلة ، يعتبر خيانه للدين وللأقصى وللقيامة وللشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والاسلامية
وطالب القواسمي المسؤولين الاندونسيين والشعب الاندونيسي المحترم والمناصر للقضية الفلسطينية بمحاسبة هؤلاء الذين باعوا أنفسهم للشيطان، وارتضوا أن يكونوا اداة في أيدي الاسرائيليين.
اعتبرت حركة فتح أن مشاركة وفد علماء الدين الاندونيسيين في مؤتمر العلاقات اليهودية الامريكية الذي يعقد في القدس جريمة بحق القدس والشعب الفلسطيني والمسلمين في العالم، ووقوفا مع المحتل الاسرائيلي المجرم ضد شعبنا الفلسطيني المناضل الصابر
وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي ، إن مشاركة يحي ستاكوف " الامين العام للجمعية " في هذا المؤتمر في القدس المحتلة ، يعتبر خيانه للدين وللأقصى وللقيامة وللشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والاسلامية
وطالب القواسمي المسؤولين الاندونسيين والشعب الاندونيسي المحترم والمناصر للقضية الفلسطينية بمحاسبة هؤلاء الذين باعوا أنفسهم للشيطان، وارتضوا أن يكونوا اداة في أيدي الاسرائيليين.
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