شؤون فلسطينية

فتح: مشاركة وفد علماء ديني اندونيسي بمؤتمر في القدس جريمة

فتح: مشاركة وفد علماء ديني اندونيسي بمؤتمر في القدس جريمة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت حركة فتح أن مشاركة وفد علماء الدين الاندونيسيين في مؤتمر العلاقات اليهودية الامريكية الذي يعقد في القدس جريمة بحق القدس والشعب الفلسطيني والمسلمين في العالم، ووقوفا مع المحتل الاسرائيلي المجرم ضد شعبنا الفلسطيني المناضل الصابر

وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي ، إن مشاركة يحي ستاكوف " الامين العام للجمعية " في هذا المؤتمر في القدس المحتلة ، يعتبر خيانه للدين وللأقصى وللقيامة وللشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والاسلامية

وطالب القواسمي المسؤولين الاندونسيين والشعب الاندونيسي المحترم والمناصر للقضية الفلسطينية بمحاسبة هؤلاء الذين باعوا أنفسهم للشيطان، وارتضوا أن يكونوا اداة في أيدي الاسرائيليين.

أخبار ذات صلة

معهد إسرائيلي: هذه سيناريوهات الحل النهائي مع الفلسطينيين

معهد إسرائيلي: هذه سيناريوهات الحل النهائي مع الفلسطينيين

نيابة عن بريطانيا.. الأمير وليام يلتقي الرئيس عباس نهاية الشهر الجاري

نيابة عن بريطانيا.. الأمير وليام يلتقي الرئيس عباس نهاية الشهر الجاري

ثلاث إصابات بحادث تصادم جنوب جنين

ثلاث إصابات بحادث تصادم جنوب جنين

القواسمي يرد على تصريحات هنية: محاولة لتبرئة النفس وحرف البوصلة عن مآسي غزة

القواسمي يرد على تصريحات هنية: محاولة لتبرئة النفس وحرف البوصلة عن مآسي غزة

&#34;القطَّان&#34; و&#34;بنك فلسطين&#34; يوقعان اتفاقية لتجديد دعم مشروع المكتبة المتنقلة بغزة

"القطَّان" و"بنك فلسطين" يوقعان اتفاقية لتجديد دعم مشروع المكتبة المتنقلة بغزة

فيديو: احراق 30 خلية نحل بمستوطنة (ياد مردخاي) بفعل طائرة ورقية حارقة

فيديو: احراق 30 خلية نحل بمستوطنة (ياد مردخاي) بفعل طائرة ورقية حارقة

56% من الإسرائيليين يؤيدون قصف مطلقي الطائرات الورقية بغزة

56% من الإسرائيليين يؤيدون قصف مطلقي الطائرات الورقية بغزة

إصابة 20 مواطناً في حادث سير مروع بالضفة الغربية

إصابة 20 مواطناً في حادث سير مروع بالضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

ثلاث إصابات بحادث تصادم جنوب جنين

ثلاث إصابات بحادث تصادم جنوب جنين

فتح: مشاركة وفد علماء ديني اندونيسي بمؤتمر في القدس جريمة

فتح: مشاركة وفد علماء ديني اندونيسي بمؤتمر في القدس جريمة

&#34;القطَّان&#34; و&#34;بنك فلسطين&#34; يوقعان اتفاقية لتجديد دعم مشروع المكتبة المتنقلة بغزة

"القطَّان" و"بنك فلسطين" يوقعان اتفاقية لتجديد دعم مشروع المكتبة المتنقلة بغزة

فيديو: احراق 30 خلية نحل بمستوطنة (ياد مردخاي) بفعل طائرة ورقية حارقة

فيديو: احراق 30 خلية نحل بمستوطنة (ياد مردخاي) بفعل طائرة ورقية حارقة

إصابة 20 مواطناً في حادث سير مروع بالضفة الغربية

إصابة 20 مواطناً في حادث سير مروع بالضفة الغربية

أبو هولي وماتيس شمالي يبحثان أوضاع اللاجئين في المخيمات

أبو هولي وماتيس شمالي يبحثان أوضاع اللاجئين في المخيمات

البرغوثي: قرار اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء قرصنة لصوصية

البرغوثي: قرار اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء قرصنة لصوصية

الوزير صيدم يطلق حملة &#34;احموا مدرستنا&#34; في الخان الأحمر

الوزير صيدم يطلق حملة "احموا مدرستنا" في الخان الأحمر

منوعات

تسريب صورة صادمة للمطرب مجدي طلعت قبل وفاته

تسريب صورة صادمة للمطرب مجدي طلعت قبل وفاته

3 أدلة تثبت فبركة حلقة صافيناز مع رامز جلال

3 أدلة تثبت فبركة حلقة صافيناز مع رامز جلال

عمر متولي يرتبط أخيراً بهذه الفنانة

عمر متولي يرتبط أخيراً بهذه الفنانة

هل ارتبطت مي سليم بمحمد كيلاني؟

هل ارتبطت مي سليم بمحمد كيلاني؟

بعدما أهانهم بشكل جماعي .. محمد رمضان يُلاطف زملائه برسالة جديدة

بعدما أهانهم بشكل جماعي .. محمد رمضان يُلاطف زملائه برسالة جديدة

بنطال هيفاء وهبي &#34;الترتر&#34; سعره خيالي!

بنطال هيفاء وهبي "الترتر" سعره خيالي!

تيم حسن يفجر مفاجأة: وافقت على استبعاد نادين نجيم من&#34;الهيبة&#34;.. والأخيرة ترد

تيم حسن يفجر مفاجأة: وافقت على استبعاد نادين نجيم من"الهيبة".. والأخيرة ترد

شيماء سبت تُقاضي طبيب بسبب صورة قديمة لها .. شاهدها

شيماء سبت تُقاضي طبيب بسبب صورة قديمة لها .. شاهدها

سعد الفرج يكشف وصية الملك فهد له أثناء الغزو العراقي

سعد الفرج يكشف وصية الملك فهد له أثناء الغزو العراقي

تضامناً مع الفلسطينيين.. موسيقار أمريكي يُلغي حفلاً فنياً بإسرائيل

تضامناً مع الفلسطينيين.. موسيقار أمريكي يُلغي حفلاً فنياً بإسرائيل

عربي

توقيف أربعة متهمين بحرق مخازن صناديق الاقتراع بالعراق

توقيف أربعة متهمين بحرق مخازن صناديق الاقتراع بالعراق

الجيش الليبي: معركة استعادة درنة تدخل مراحلها الأخيرة

الجيش الليبي: معركة استعادة درنة تدخل مراحلها الأخيرة

الجيش السوري يطرد تنظيم الدولة من منطقة البوكمال

الجيش السوري يطرد تنظيم الدولة من منطقة البوكمال

الجيش التركي ينفذ عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق

الجيش التركي ينفذ عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق