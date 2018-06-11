القواسمي يرد على تصريحات هنية: محاولة لتبرئة النفس وحرف البوصلة عن مآسي غزة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



قال الناطق باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، إن حركته جادة بشكل تام بتحقيق المصالحة الفلسطينية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة العام الماضي.







وأوضح القواسمي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الاتفاق كان واضحاً ويتحدث عن التمكين الكامل لحكومة التوافق في قطاع غزة، لافتاً إلى أن اتهام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الرئيس محمود عباس بتعطيل المصالحة ليس في محله بالمطلق.





وأضاف القواسمي: "من يعطل المصالحة هي حركة حماس، ونحن نقول أن الأبواب مفتوحة ويدنا دائماً ممدودة للمصالحة والوحدة الوطنية ولكن يجب أن نبدأ من النقطة التي انتهينا منها وليس اتفاقيات جديدة".





وتابع: "يجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وأن نبني عليه وننطلق خطوة للأمام، أما تحميل المسؤولية جزافاً فهذا لا ينطلي على أحد"، منوهاً إلى أن تصريحات هنية محاولة لتبرئة النفس وحرف البوصلة عن المآسي التي يعيشها قطاع غزة.





وأكمل: "حماس تحاول تبرئة نفسها من كل المآسي التي حصلت على مدار الأعوام الماضي، لكن حماس تتحمل مسؤولية كبيرة جداً ومباشرة في معاناة أهلنا وشعبنا في قطاع غزة".







واستطرد: "حماس تسعى لتضليل الرأي العام من خلال الاتهامات الموجهة للرئيس عباس، وأذكر الجميع أنه خلال 11 عاماً التزمت السلطة الفلسطينية بدفع كافة احتياجات قطاع غزة وهذا واجب وليس منة على أهلنا في قطاع غزة".







وتابع: "حماس لم تستغل أي فرصة للتقرب من منظمة التحرير أو الرئيس عباس، وكالت الاتهامات عبر 11 عاماً عبر وسائل الإعلام واستخدمت لغة التكفير"، داعياً حماس لتطبيق ما تم الاتفاق عليه وليس محاولة رمي الاتهامات هناك وهناك، وفق تعبيره.







يذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قال في تصريحات له، إن الرئيس عباس مسؤول عن تعطيل المصالحة ويحاول رمي قطاع غزة في حجر حركة حماس.

