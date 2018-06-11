توقيف أربعة متهمين بحرق مخازن صناديق الاقتراع بالعراق
رام الله - دنيا الوطن
قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الإثنين: "إن محكمة تحقيق قررت توقيف أربعة أشخاص، للاشتباه بتورطهم في حرق مستودعات لتخزين صناديق اقتراع خاصة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة في بغداد".
وأوضح المتحدث باسم المجلس، في بيان: "إن من صدرت بحقهم أوامر التوقيف هم ثلاثة من أفراد الشرطة وموظف في مفوضية الانتخابات"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).
قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الإثنين: "إن محكمة تحقيق قررت توقيف أربعة أشخاص، للاشتباه بتورطهم في حرق مستودعات لتخزين صناديق اقتراع خاصة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة في بغداد".
وأوضح المتحدث باسم المجلس، في بيان: "إن من صدرت بحقهم أوامر التوقيف هم ثلاثة من أفراد الشرطة وموظف في مفوضية الانتخابات"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).
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