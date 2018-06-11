بومبيو: المحادثات مع بيونغ يانغ تتقدم بسرعة

رام الله - دنيا الوطنأعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الاميركي اليوم الاثنين في سنغافورة: "إن المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ تتقدم بسرعة، وذلك عشية القمة التاريخية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون".وقال خلال مؤتمر صحفي: "انا متفائل جدا ازاء فرص نجاح اول لقاء بين الرئيس الاميركي والزعيم الكوري الشمالي:، مضيفا: "إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم ضمانات امنية فريدة ومختلفة عن تلك التي عرضتها حتى الان على بيونغ يانغ مقابل نزع اسلحتها النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا عودة عنه"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).