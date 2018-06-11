الجيش السوري يطرد تنظيم الدولة من منطقة البوكمال

رام الله - دنيا الوطنتمكن الجيش السوري اليوم الاثنين من طرد تنظيم الدولة من مدينة البوكمال في شرق سوريا، بعدما تمكن من السيطرة على أجزاء منها قبل ثلاثة أيام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.وبدأ التنظيم فجر الجمعة هجومه بتنفيذ عشرة هجمات، ليتمكن لاحقاً من دخول المدينة والسيطرة على أجزاء منها قبل أن يتراجع السبت الى الاطراف الشمالية والشمالية الغربية، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد لوكالة (فرانس برس): "استعادت قوات النظام وحلفاؤها الاثنين السيطرة على كامل مدينة البوكمال بعد طرد تنظيم الدولة من الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية".وانسحب التنظيم وفق المرصد، باتجاه بادية البوكمال بعدما حاولت قوات النظام وحلفاؤها حصاره داخل المدينة.وشهدت البوكمال منذ الجمعة معارك عنيفة بين الطرفين، تسببت بمقتل 48 عنصراً على الأقل من الجيش السوري والمسلحين الموالين له مقابل 32 عنصرا من تنظيم الدولة على الأقل بينهم المسلحون العشرة.وضاعف التنظيم المتطرف هجماته ضد الجيش السوري خلال الاسابيع الماضية بعد طرده من أحياء في جنوب دمشق الشهر الماضي بموجب اتفاق إجلاء جرى خلاله نقل مقاتليه إلى مناطق محدودة تحت سيطرتهم في البادية السورية.ويتوارى مقاتلو التنظيم في البادية السورية الممتدة بين مدينة تدمر الأثرية (وسط) وجنوب البوكمال على الحدود العراقية.وبعد خسارته الجزء الأكبر من مناطق سيطرته في سوريا، لم يعد تنظيم الدولة يتواجد الا في جيوب محدودة موزعة ما بين البادية السورية ومحافظة دير الزور وجنوب البلاد.