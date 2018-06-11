الجيش التركي ينفذ عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق

نفذ الجيش التركي اليوم الاثنين، عملية عسكرية ضد قواعد المسلحين الاكراد شمال العراق، والتي تضمنت غارات جوية مكثفة مستمرة لفترة طويلة، بحسب ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





رام الله - دنيا الوطنوقال اردوغان امام تجمع انتخابي: "إن القوات الجوية التركية دمرت 14 هدفا رئيسيا لحزب العمال الكردستاني المحظور في منطقة جبل قنديل شمال العراق"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وتزداد التوقعات في تركيا بأن الحكومة تحضر لعملية كبيرة ضد حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل، رغم نفي انقرة اي علاقة لذلك بالانتخابات التي ستجري في 24 حزيران/يونيو.وقال اردوغان امام التجمع في محافظة نيغدي في الاناضول: "لقد بدأنا عملياتنا في قنديل وسنجار".واضاف: "20 من طائراتنا دمرت 14 موقعا مهما وعادت الى قواعدها، لم تنته المهمة وستتواصل".وكان الجيش التركي اعلن الاحد انه ضرب 14 هدفا في غارات جوية على قنديل.واكد مصدر رئاسي في وقت لاحق ان تصريحات اردوغان تتعلق فقد بقنديل وليس سنجار، وهي منطقة اخرى في شمال العراق يتواجد فيها حزب العمال الكردستاني.