56% من الإسرائيليين يؤيدون قصف مطلقي الطائرات الورقية بغزة

رام الله - دنيا الوطن

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي أجرته القناة (20) تأييد 56% من الجمهور الإسرائيلي قصف مطلقي الطائرات الورقية من قطاع غزة إلى مستوطنات الغلاف.





وأوضح الاستطلاع، أن 24% يؤيّدون إيجاد حل سياسي للمشكلة، وذلك بعد أشهر من استخدامها من قبل المتظاهرين السلميين في قطاع غزة.







إلى ذلك، استمر اطلاق الطائرات الورقية اليوم، واندلعت العديد من الحراق في مناطق الغلاف وتوقفت عدداً من الطرق والقطارات بفعل الحرائق التي نشبت عن الطائرات الورقية.

