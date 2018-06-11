نائب عربي بالكنيست يدعو لمفاوضات إسرائيلية علنية مع حماس

دعا النائب العربي لرئيس الكنيست الإسرائيلي عيساوي فريج، الحكومة الإسرائيلية للتفاوض علناً وعلى المكشوف مع حركة حماس.





وقال فريج: "التفاوض من تحت الطاولة مع حماس وفي الوقت ذاته تجاهل الرئيس محمود عباس لن يجدي نفعاً؛ لأنه لا يمكن الفصل بين غزة والضفة الغربية.







وأضاف: "الطريق الى غزة تبدأ من رام الله، من أبو مازن، وعلى حكومة نتنياهو أن تعي هذه الحقيقة، وعليها أن تدرك أن دق الأسافين لن يفيدها ولن تنجح بفصل غزة عن الضفة الغربية.

رام الله - دنيا الوطنوأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتعامل بمزيد من البطش والقتل والتقتيل ولا تأبه للضائقة الانسانية التي يعيشها الغزيون بسبب الحصار الذي تفرضه على الفلسطينيين.