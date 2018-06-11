شؤون فلسطينية

نائب عربي بالكنيست يدعو لمفاوضات إسرائيلية علنية مع حماس

نائب عربي بالكنيست يدعو لمفاوضات إسرائيلية علنية مع حماس
النائب عيساوي فريج
رام الله - دنيا الوطن
دعا النائب العربي لرئيس الكنيست الإسرائيلي عيساوي فريج، الحكومة الإسرائيلية للتفاوض علناً وعلى المكشوف مع حركة حماس.

وقال فريج: "التفاوض من تحت الطاولة مع حماس وفي الوقت ذاته تجاهل الرئيس محمود عباس لن يجدي نفعاً؛ لأنه لا يمكن الفصل بين غزة والضفة الغربية.

وأضاف: "الطريق الى غزة تبدأ من رام الله، من أبو مازن، وعلى حكومة نتنياهو أن تعي هذه الحقيقة، وعليها أن تدرك أن دق الأسافين لن يفيدها ولن تنجح بفصل غزة عن الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتعامل بمزيد من البطش والقتل والتقتيل ولا تأبه للضائقة الانسانية التي يعيشها الغزيون بسبب الحصار الذي تفرضه على الفلسطينيين.

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