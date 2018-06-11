البرغوثي: قرار اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء قرصنة لصوصية





وأضاف البرغوثي ان اسرائيل لا تكتفي بنهب ثلاثة بالمئة من عائدات الضرائب التي يدفعها المواطنون من عرق جبينهم، وبسرقة 85 بالمئة من مياه الضفة الغربية والهيمنة على 62 بالمئة من أراضيها بل تريد الان ان تسرق مزيدا من عائدات الضرائب الخاصة بالميزانية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنوصف الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرار لجنة الخارجية في الكنيست الاسرائيلي باقتطاع حصة من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل مخصصات اسر الشهداء والأسرى بأنه قرار مرفوض، ويمثل قرصنة لصوصية، ومخالفة لكل الاتفاقيات و القوانين الدولية.وقال البرغوثي لقد آن أوان انهاء كل الاتفاقيات الجائرة مع اسرائيل والتي تواصل اسرائيل خرقها مع كل مساوئها للجانب الفلسطيني.