شؤون فلسطينية

البرغوثي: قرار اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء قرصنة لصوصية

البرغوثي: قرار اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء قرصنة لصوصية
رام الله - دنيا الوطن
وصف الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرار لجنة الخارجية في الكنيست الاسرائيلي باقتطاع حصة من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل مخصصات اسر الشهداء والأسرى بأنه قرار مرفوض، ويمثل قرصنة لصوصية، ومخالفة لكل الاتفاقيات و القوانين الدولية.

وأضاف البرغوثي ان اسرائيل لا تكتفي بنهب ثلاثة بالمئة من عائدات الضرائب التي يدفعها المواطنون من عرق جبينهم، وبسرقة 85 بالمئة من مياه الضفة الغربية والهيمنة على 62 بالمئة من أراضيها بل تريد الان ان تسرق مزيدا من عائدات الضرائب الخاصة بالميزانية الفلسطينية.

وقال البرغوثي لقد آن أوان انهاء كل الاتفاقيات الجائرة مع اسرائيل والتي تواصل اسرائيل خرقها مع كل مساوئها للجانب الفلسطيني.

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