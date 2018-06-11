شؤون فلسطينية

المالكي يطلع القنصل الفرنسي العام على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

المالكي يطلع القنصل الفرنسي العام على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي ،بعد ظهر هذا اليوم، القنصل العام الفرنسي بيار كوتشارد، على آخر المستجدات السياسية.

وناقش المالكي وكوتشارد آخر التطورات المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك تفاقم الأوضاع على أرض الواقع والحاجة الملحة إلى دور أوروبي فعّال، وآخر التحركات السياسية والخيارات المستقبلية في المحافل الدولية.

كما جرى خلال اللقاء بحث التحضيرات لعقد اللجنة الوزارية الفلسطينية الفرنسية في باريس في أقرب وقت ممكن، وزيارة الرئيس الفرنسي للمنطقة في الخريف القادم، إضافة لإجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء القادم مساء، خاصة مجلس متحدون من أجل السلام، وذلك بغية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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