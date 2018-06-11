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السعودية تفتح باب التجنيد للفتيات بوظيف "حارسة الحدود"

السعودية تفتح باب التجنيد للفتيات بوظيف "حارسة الحدود"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
فتحت المديرية العامة لحرس الحدود، الاثنين، باب قبول وظائف نسائية عسكرية برتبة جندي مفتشة أمنية في عدد من المناطق عند حدود المملكة.

وقالت المديرية، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، إن القبول للوظائف العسكرية الشاغرة برتبة "جندي مفتشة أمنية" في مناطق الرياض وجازان ومكة المكرمة، والحدود الشمالية، وتبوك، والشرقية، وعسير، ونجران، والمدينة المنورة، والجوف، سيستمر حتى يوم السبت المقبل.

وتقضي شروط المديرية بأن تكون المتقدمة للوظيفة سعودية الأصل والمنشأ، وألا تكون موظفة مدنية أو عسكرية أو مفصولة، وأن تكون ذات سيرة وسلوك حسنة، وغير مدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، مع وجوب امتلاكها هوية وطنية مستقلة

كما أنه يجب على المتقدمة أن لا تكون متزوجة من غير سعودي، وعليها اجتياز جميع مراحل وإجراءات القبول بما فيها المقابلة الشخصية، موضحة أن الحد الأدنى للمؤهل العلمي للقبول هو الثانوية العامة وما يعادلها.

كما يشترط ألا يقل عمر المتقدمة عن 25 ولا يزيد عن 35 عاما، وأن يكون الحد الأدنى لطولها 160 سم للأعمال الميدانية، و155 سم لبقية الأعمال، على أن يتناسب الطول مع الوزن.

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