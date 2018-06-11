فتح: على حماس تنفيذ اتفاق القاهرة لا إدارة الأوضاع لحين ميسرة

أكدت حركة فتح، أن الأصوات يجب أن تتوجه نحو الجهة التي تعطل الوحدة الوطنية، وتصر على حكم غزة لوحدها دون تكلفة وبعيداً عن الوحدة، مؤكدةً أننا لن نعود لحوار من نقطة الصفر مع حماس.





وقالت الحركة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المطلوب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتقدم خطوة للأمام نحو إنهاء الانقسام وتكريس الوحدة الحقيقية المبنية على أسس الشراكة لا إدارة الأوضاع لحين ميسرة.



وطالبت الحركة، حماس بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه في تشرين أول/أكتوبر العام الماضي في القاهرة وبرعاية مصرية، مؤكدةً أن الاتفاق واضح ويتحدث عن تمكين الحكومة من العمل بصلاحيات كاملة في غزة، الأمر الذي لم يحدث بالمطلق.





وأضافت: "حماس هي التي تحكم قطاع غزة منذ العام ٢٠٠٧، وهي التي ترفض تنفيذ الاتفاق الموقع بيننا، فهي بالتالي تتحمل مسؤولية ألأوضاع الراهنة".



رام الله - دنيا الوطن