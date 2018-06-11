عاجل

  • فتح: على حماس تنفيذ اتفاق القاهرة لا إدارة الأوضاع لحين ميسرة

شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى بحضور عدد من وكلاء الوزارات الأعضاء، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

وقرر المجلس وضع المشاريع التالية موضع التنفيذ ومنها مخطط هيكلي لبلدة بزاريا ومخططات هيكلية لتجمع بلدات مرج ابن عامر،  ومخطط هيكلي تفوح، ومشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة الاستعمال في جبع في محافظة القدس، ومشروع تغيير صفة استعمال في سردا ومشروع الغاء شارع تسوية وتنظيم درج في رام الله، وتخفيض عرض شارع في سردا، ومشروع الغاء شارع وتنظيم اخر في حجة، ومشروع تغيير صفة استعمال من سياحي إلى سكن أ في عين سينيا، ومشروع افراز زراعي في بيت ايبا، ومشروع إلغاء شارع في بيتونيا.

هذا وقرر المجلس تشكيل لجان فرعية لمشروع تعديل تنظيمي لغاية الصناعات في برهام وطلب استئناف لترخيص مصنع اخر في دير ابزيع.

وأعاد المجلس مشروع هيكيلي تفصيلي لتنظيم شارع للجنة الإقليمية في بيرزيت، كما وأعاد المجلس إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لغاية الافراز في عين سينيا ومشروع تفيير صفة استعمال في نوبا.

ووافق المجلس على استئنافات ومنح تسهيلات لتعديل مسار شارع في ابو اشخيدم وترخيص أبنية لمباني عامة في البيرة، وترخيص بناء في عراق بورين وترخيص بناء في الطيبة، واخر في جفنا، وطلب استئناف لترخيص بناء في رمون.

وأكد المجلس على قراره السابق بخصوص مشروع تخفيض عرض شارع ومن المخططات المعدلة في بيت ايبا.

وأجل المجلس البت في إلغاء رخصة بناء لحين صدور قرار المحكمة، وأخيرا رد المجلس مشروع تغيير صفة استعمال في جبع في محافظة القدس، ومشروع تعديل تنظيمي في سيلة الظهر، وطلب استئناف لتغيير صفة الاستعمال في رام الله.

كما تم منح الموافقة الأولية لمدرسة في بيت ايبا.

أخبار ذات صلة

فتح: على حماس تنفيذ اتفاق القاهرة لا إدارة الأوضاع لحين ميسرة

فتح: على حماس تنفيذ اتفاق القاهرة لا إدارة الأوضاع لحين ميسرة

قيادي فتحاوي: لا دخل للحكومة بتأخر الرواتب بل الأمر كله عند الرئيس فقط

قيادي فتحاوي: لا دخل للحكومة بتأخر الرواتب بل الأمر كله عند الرئيس فقط

فيديو: لماذا اشتكى طلاب (العلمي) من امتحان الرياضيات؟

فيديو: لماذا اشتكى طلاب (العلمي) من امتحان الرياضيات؟

فيديو: ماذا قال طلبة الثانوية العامة الفرع (الأدبي) عن امتحان الرياضيات؟

فيديو: ماذا قال طلبة الثانوية العامة الفرع (الأدبي) عن امتحان الرياضيات؟

الحمد الله يتسلم تقرير التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الحمد الله يتسلم تقرير التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عشراوي: مرة أخرى إسرائيل تُجرّم ضحاياها بمصادرتها مخصصات الشهداء والجرحى

عشراوي: مرة أخرى إسرائيل تُجرّم ضحاياها بمصادرتها مخصصات الشهداء والجرحى

الاقتصاد والاتصالات: عقد حزمة الحوافز سيُساهم بخلق أكثر من 350 فرصة عمل

الاقتصاد والاتصالات: عقد حزمة الحوافز سيُساهم بخلق أكثر من 350 فرصة عمل

جامعة النجاح الوطنية ومجموعة الاتصالات توقعان اتفاقية تعاون

جامعة النجاح الوطنية ومجموعة الاتصالات توقعان اتفاقية تعاون

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الحمد الله يتسلم تقرير التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الحمد الله يتسلم تقرير التقييم الوطني لمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عشراوي: مرة أخرى إسرائيل تُجرّم ضحاياها بمصادرتها مخصصات الشهداء والجرحى

عشراوي: مرة أخرى إسرائيل تُجرّم ضحاياها بمصادرتها مخصصات الشهداء والجرحى

الاقتصاد والاتصالات: عقد حزمة الحوافز سيُساهم بخلق أكثر من 350 فرصة عمل

الاقتصاد والاتصالات: عقد حزمة الحوافز سيُساهم بخلق أكثر من 350 فرصة عمل

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

جامعة النجاح الوطنية ومجموعة الاتصالات توقعان اتفاقية تعاون

جامعة النجاح الوطنية ومجموعة الاتصالات توقعان اتفاقية تعاون

مناشدة عاجلة إلى الرئيس ووزير الصحة لإنقاذ حياة الطفل &#34;زكريا بشبش&#34;

مناشدة عاجلة إلى الرئيس ووزير الصحة لإنقاذ حياة الطفل "زكريا بشبش"

الحكومة: الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن أرواح وحياة أبناء شعبنا

الحكومة: الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن أرواح وحياة أبناء شعبنا

وزير العدل يبحث مع ممثل هولندا لدى فلسطين المستجدات في قطاع العدالة

وزير العدل يبحث مع ممثل هولندا لدى فلسطين المستجدات في قطاع العدالة

منوعات

تسريب صورة صادمة للمطرب مجدي طلعت قبل وفاته

تسريب صورة صادمة للمطرب مجدي طلعت قبل وفاته

3 أدلة تثبت فبركة حلقة صافيناز مع رامز جلال

3 أدلة تثبت فبركة حلقة صافيناز مع رامز جلال

عمر متولي يرتبط أخيراً بهذه الفنانة

عمر متولي يرتبط أخيراً بهذه الفنانة

هل ارتبطت مي سليم بمحمد كيلاني؟

هل ارتبطت مي سليم بمحمد كيلاني؟

بعدما أهانهم بشكل جماعي .. محمد رمضان يُلاطف زملائه برسالة جديدة

بعدما أهانهم بشكل جماعي .. محمد رمضان يُلاطف زملائه برسالة جديدة

بنطال هيفاء وهبي &#34;الترتر&#34; سعره خيالي!

بنطال هيفاء وهبي "الترتر" سعره خيالي!

تيم حسن يفجر مفاجأة: وافقت على استبعاد نادين نجيم من&#34;الهيبة&#34;.. والأخيرة ترد

تيم حسن يفجر مفاجأة: وافقت على استبعاد نادين نجيم من"الهيبة".. والأخيرة ترد

شيماء سبت تُقاضي طبيب بسبب صورة قديمة لها .. شاهدها

شيماء سبت تُقاضي طبيب بسبب صورة قديمة لها .. شاهدها

سعد الفرج يكشف وصية الملك فهد له أثناء الغزو العراقي

سعد الفرج يكشف وصية الملك فهد له أثناء الغزو العراقي

تضامناً مع الفلسطينيين.. موسيقار أمريكي يُلغي حفلاً فنياً بإسرائيل

تضامناً مع الفلسطينيين.. موسيقار أمريكي يُلغي حفلاً فنياً بإسرائيل

عربي

الأسد: أتمنى أن يذكرني التاريخ

الأسد: أتمنى أن يذكرني التاريخ

&#34;تُركي آل الشيخ&#34; يُكذّب صحيفة مصرية

"تُركي آل الشيخ" يُكذّب صحيفة مصرية

صور: قادة (قمة مكة) يراقبون المعتمرين في الحرم المكي

صور: قادة (قمة مكة) يراقبون المعتمرين في الحرم المكي

قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا باليستيا في سماء جازان

قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا باليستيا في سماء جازان