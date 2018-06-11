وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

رام الله - دنيا الوطنترأس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى بحضور عدد من وكلاء الوزارات الأعضاء، وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.وقرر المجلس وضع المشاريع التالية موضع التنفيذ ومنها مخطط هيكلي لبلدة بزاريا ومخططات هيكلية لتجمع بلدات مرج ابن عامر، ومخطط هيكلي تفوح، ومشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة الاستعمال في جبع في محافظة القدس، ومشروع تغيير صفة استعمال في سردا ومشروع الغاء شارع تسوية وتنظيم درج في رام الله، وتخفيض عرض شارع في سردا، ومشروع الغاء شارع وتنظيم اخر في حجة، ومشروع تغيير صفة استعمال من سياحي إلى سكن أ في عين سينيا، ومشروع افراز زراعي في بيت ايبا، ومشروع إلغاء شارع في بيتونيا.هذا وقرر المجلس تشكيل لجان فرعية لمشروع تعديل تنظيمي لغاية الصناعات في برهام وطلب استئناف لترخيص مصنع اخر في دير ابزيع.وأعاد المجلس مشروع هيكيلي تفصيلي لتنظيم شارع للجنة الإقليمية في بيرزيت، كما وأعاد المجلس إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لغاية الافراز في عين سينيا ومشروع تفيير صفة استعمال في نوبا.ووافق المجلس على استئنافات ومنح تسهيلات لتعديل مسار شارع في ابو اشخيدم وترخيص أبنية لمباني عامة في البيرة، وترخيص بناء في عراق بورين وترخيص بناء في الطيبة، واخر في جفنا، وطلب استئناف لترخيص بناء في رمون.وأكد المجلس على قراره السابق بخصوص مشروع تخفيض عرض شارع ومن المخططات المعدلة في بيت ايبا.وأجل المجلس البت في إلغاء رخصة بناء لحين صدور قرار المحكمة، وأخيرا رد المجلس مشروع تغيير صفة استعمال في جبع في محافظة القدس، ومشروع تعديل تنظيمي في سيلة الظهر، وطلب استئناف لتغيير صفة الاستعمال في رام الله.كما تم منح الموافقة الأولية لمدرسة في بيت ايبا.