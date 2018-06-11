جامعة النجاح الوطنية ومجموعة الاتصالات توقعان اتفاقية تعاون

رام الله - دنيا الوطنوُقعت في جامعة النجاح الوطنية يوم الاثنين الموافق 11/6/2018 اتفاقية المساهمة في تمويل جزء من تكلفة إنشاء وحدة التنوع الحيوي التابعة للجامعة، والتي تتمثل بشراء جهاز LC-MS والتي تسهم في تمويله مجموعة الاتصالات الفلسطينية.فقد وقع الاستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية في مكتبه في الجامعة، والسيد عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات، الاتفاقية التي بموجبها تقوم مجموعة الاتصالات الفلسطينية بالمساهمة في تقديم الدعم من أجل شراء جهاز LC-MS.ويأتي دعم مجموعة الاتصالات الفلسطينية لشراء هذا الجهاز التابع لوحدة التنوع الحيوي في جامعة النجاح الوطنية، من باب المسؤولية المجتمعية، التي تقوم بها المجموعة الفلسطينية الرائدة في مجال الاتصالات، وتقديم الخدمات الخلوية والهاتفية والمعلوماتية، والتي يقع من ضمن أهدافها واهتماماتها مهمة التطوير التكنولوجي والتقني للمجتمع الفلسطيني والنهوض به، إضافة إلى دوره الريادي ومسؤوليته الاجتماعية في تنمية البرامج والمشاريع، التي تهدف إلى تطوير فلسطين والاستثمار في الإنسان الفلسطيني من خلال دعم المشاريع، التي تساهم في التطوير والتنمية المستدامة والاستثمار المجتمعي.وحضر توقيع الاتفاقية عدد من المدراء من مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وعن جامعة النجاح الوطنية الدكتور محمد العملة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور ماهر أبو زنط، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، والدكتور نضال دويكات، مساعد رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والجودة، والسيد رشيد الكخن، المدير المالي، وخالد مفلح، القائم بأعمال مدير دائرة العلاقات العامة في الجامعة.وقدم د. النتشة شكر جامعة النجاح الوطنية لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، وعلى دعمها في العديد من المجالات التي تسهم في تحقيق رسالة الجامعة التعليمية والمجتمعية والبحثية، وثمن الدور الكبير الذي تقوم به مجموعة الاتصالات الفلسطينية، في تقديم الدعم للمبادرات، التي تعود بالفائدة على المجتمع الفلسطيني.بدوره، عبر العكر عن اعتزازه بجامعة النجاح الوطنية، وبالدور الريادي الذي تقوم به في المجتمع الفلسطيني، معرباً عن فخره بما وصلت إليه الجامعة من تقدم وتطور في المجالات الأكاديمية، وتقدمها على الصعيد العالمي، مؤكداً أن مجموعة الاتصالات الفلسطينية، مستعدة للتعاون في اي من المجالات التي تُقدم المساعدة والدعم والفائدة لمؤسساتنا الوطنية.