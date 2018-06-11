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مناشدة عاجلة إلى الرئيس ووزير الصحة لإنقاذ حياة الطفل "زكريا بشبش"

مناشدة عاجلة إلى الرئيس ووزير الصحة لإنقاذ حياة الطفل "زكريا بشبش"
رام الله - دنيا الوطن
أنا المواطن سيد مصطفي بشبش، ابني "زكريا" أصيب في مسيرة العودة الكبرى في مخيم البريج، اخترقت ظهره رصاصة؛ لتكسر الفقرتين (11- 12) من العمود الفقري، مع وجود عدة شظايا أخرى في المعدة، وتهتك في القولون، والمعدة، والبنكرياس.

قبل عدة أيام، اكتشف الأطباء شظايا في الطحال، وتم استئصاله، ودمه ضعيف جداً، وضعه الصحي يزداد خطورةً، ويوماً بعد يوم تُجرى له تنظيفات في بطنه، قدم له تنسيق ليكمل علاجه في إسرائيل، لكنه رفض.

بدأنا في إجراءات نقله، ليتمكن من استكمال علاجه في دولة مصر الشقيقة، قال لي أحد الأطباء، ابنك لن يتحمل ثلاث ساعات في الإسعاف ونقله إلى مصر، سيزيد الأمر خطورة على صحته، لذا أناشد سيادة الرئيس محمود عباس، ووزير الصحة الدكتور جواد عواد، بالتدخل السريع لإنقاذ حياة ابني.




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