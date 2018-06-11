الحكومة: الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن أرواح وحياة أبناء شعبنا

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن شعبنا العربي الفلسطيني، وقيادتنا، أشد تمسكاً ووفاءً لأسرانا وشهداء شعبنا، الذين بذلوا أعمارهم، وضحوا بأرواحهم من أجل أن يحيا شعبهم، وفي سبيل حرية واستقلال وطنهم.



وأوضح المتحدث الرسمي، بأن الاحتلال هو الذي يتحمل كامل المسؤولية عن أرواح وحياة أبناء شعبنا، بسبب عدوانه واحتلاله لأرضنا.



ودان المتحدث الرسمي فرض القرصنة الاحتلالية الإسرائيلية والسرقة على الأموال الفلسطينية، وتوفير تغطية لها عبر الكنيست تحت مسمى (مشروع قانون) يُبيح تلك القرصنة والسرقة.



وقال المتحدث الرسمي: إن سلطات الاحتلال، هي التي يجب أن تعيد كامل الحقوق، وتُعوض بدل احتلالها، وأن تخضع للمحاسبة على جرائمها، ولكن يبلغ الصلف بسلطات الاحتلال انها تريد أن تقتل الضحية، وتجبرها على دفع (ثمن موتها) في بلوغ لأعلى درجات السادية والجنون في التاريخ.



وتابع المتحدث الرسمي، بأن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا وممتلكاته لاغٍ وباطل، ولا تنطبق عليه صفات القوانين أبداً، فالاحتلال يفرض (إرادته المقيته البغيضة) بالإكراه والإجبار وقوة السلاح، وهو يناهض القوانين ولا يعترف بها، لأن أصل وجوده يتناقض مع أبسط القوانين المتعارف عليها، ولذلك يأتي إطلاقه صفة القوانين على أوامره العسكرية الاحتلالية المفروضة بقوة السلاح من أجل التضليل والتغطية على جرائمه.



وشدد المتحدث الرسمي، على أن أموال الضرائب، التي يتعرض لها الاحتلال، هي أموال شعبنا الفلسطيني، منصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة، ويقع على الجانب الإسرائيلي جبايتها لصالح الخزينة الفلسطينية مقابل (أجر متفق عليه) وأي مساس بها خارج هذا الاتفاق، يُعتبر سرقة ولصوصية، ومساساً بالاتفاقيات الموقعة.



رام الله - دنيا الوطنأكدت حكومة الوفاق الوطني، على ألا قوة في العالم، تستطيع أن تفرض علينا التخلي عن أسرانا، وشهداء أبناء شعبنا الأبطال.