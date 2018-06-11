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وزير العدل يبحث مع ممثل هولندا لدى فلسطين المستجدات في قطاع العدالة

وزير العدل يبحث مع ممثل هولندا لدى فلسطين المستجدات في قطاع العدالة
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير العدل علي أبو دياك، اليوم، الاثنين، مع ممثل هولندا لدى فلسطين، ورئيس مجموعة دعم قطاع العدالة في فلسطين السفير بيتر موليما، المستجدات في قطاع العدالة، بحضور نائب رئيس التعاون "السكرتير الأول للسفارة الهولندية في سيادة القانون والعدالة" انيليس دونيرس، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية عبد الناصر دراغمة، ومسؤول ملف التخطيط سماح ناصر.

وتمت مناقشة بعض تفاصيل الاجتماع السنوي لمجموعة عمل قطاع العدالة، الذي سيُعقد في تموز/ يوليو المقبل في مدينة رام الله، بمشاركة رؤساء قطاع العدالة، وممثلين عن المؤسسات المانحة الشريكة.

وأكد أبو دياك، أنه يتم العمل على بناء نظام عدالة، يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة تعمل بانسجام وتكامل الأدوار، وبأن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة قد تضمنت هذين الهدفين الرئيسيين، مبيناً أهمية المساعدة المقدمة من الجانب الهولندي والمانحين؛ لتطوير قطاع العدالة.

وأضاف وزير العدل، أن هولندا دولة صديقة للشعب الفلسطيني، ساهمت في دعم مؤسسات دولتنا الفلسطينية، وتحديداً مؤسسات قطاع العدالة، ونأمل استمرارها في ترؤس مجموعة عمل قطاع العدالة لدورها الفاعل في القطاع. 

من جانبه، أشار موليما إلى أن هولندا، تدرس حاليا كيفية التعاون مع المانحين الآخرين في قطاع العدالة؛ لدعم القطاع في السنوات القادمة في إطار خطة الاتحاد الأوروبي، وخطة تطوير قطاع العدالة 2017-2022. 

وقدم وزير العدل للسفير موليما درعاً تكريمياً بمناسبة انتهاء مهامه في فلسطين، تقديرا لجهوده في دعم قطاع العدالة في فلسطين، شاكراً لهولندا دعمها المتواصل لمؤسسات دولتنا الفلسطينية، ولجهود السيد موليما الشخصية.

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