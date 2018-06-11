فتح: حكومة الاحتلال لم تخرج من عقلية عصابات (الهاجانا)

(الهاجانا) التي ارتكبت المجازر والتهجير، واستخدمت أسلوب البلطجة والزعرنة، طريقاً للتعبير عن الاحقاد والكراهية".



وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، وعضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي في بيان: إن هذا القانون، الذي أقره الكنيست والذي يخول الحكومة بسرقة أموال الشعب الفلسطيني، بقدر ما تدفعه السلطة لأسر الشهداء والأسرى، إنما يُعد قرصنة، وسرقة، وعربدة، ومخالفة لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وسطواً مسلحاً على مقدرات الشعب الفلسطيني، ومساهمة مباشرة في خنق الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ودفع المنطقة إلى التصعيد والتوتر.



وأكد القواسمي، أن قضية أسر الشهداء والأسرى، هي واجب وطني وأخلاقي، وضمان لمجتمع قوي وقادر وسليم، ولن نتخلى في حركة فتح عن واجبنا تجاه هذه القضية، وأن المطلوب

معاقبة القتلة المجرمين الإسرائيليين، الذين يقتلون الفلسطينيين بدم بارد بدلاً من مكافأتهم على إجرامهم.



رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة (فتح) تعقيباً على إقرار الكنيست قانوناً يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة أموال مخصصات أسر الأسرى والشهداء بالقول: "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية لم تخرج من عقلية عصابات